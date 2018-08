Allein im deutschen Fernstraßennetz, für das der Bund zuständig ist, gibt es rund 39.600 Brücken. Fast jede zweite stammt aus dem Zeitraum von 1965 bis 1984, darunter nahezu alle großen Talbrücken in den alten Bundesländern. Dazu kommen mehr als 26.000 Brücken, die in der Baulast der Bundesländer liegen, sowie Brücken in der Verantwortung der Kommunen. Insgesamt soll es in Deutschland rund 120.000 Straßenbrücken geben.



Der Großteil der Fernstraßenbrücken – mehr als zwei Drittel – besteht aus Spannbeton, dem typischen Material seit vielen Jahrzehnten. Experten sind sich uneins, ob Spannbeton ein guter Baustoff für solche Brücken ist – mit dem Alter verschlechtere sich das Material. Der an zahlreichen Brückenprojekten beteiligte Architekt und Ingenieur Richard Dietrich hält das Spannbetonverfahren für riskant und plädiert für eine Rückkehr zu reinen Stahlbrücken.



Ein Problem ist, dass über viele der älteren Brücken heute viel mehr Verkehr rollt, als für das Bauwerk eigentlich geplant war. Insbesondere die Belastung durch den Schwerlastverkehr hat in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen. Darauf weist etwa der Verband Pro Mobilität hin, der sich für eine leistungs- und zukunftsfähige Infrastruktur in Deutschland einsetzt. Laut Pro Mobilität wurde etwa die Rheinbrücke der Autobahn A1 bei Leverkusen einst für 40.000 Fahrzeuge pro Tag konzipiert, heute rollten aber mehr als dreimal so viele darüber. Inzwischen ist sie für schwere Lkw gesperrt und es wird eine neue Brücke errichtet.