Die Stuttgarter Landesregierung will das Diesel-Fahrverbot mit unregelmäßigen Kontrollen durchsetzen. "Die Kontrollen werden stichprobenartig durch die Polizei und das Ordnungsamt Stuttgart im fließenden und ruhenden Verkehr erfolgen", sagte Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) der Südwest Presse. Ein Verstoß soll emnach 80 Euro kosten. In Hamburg, wo es auf einzelnen Strecken bereits jetzt Fahrverbote gibt, müssen Autofahrer bei einer Missachtung 20 Euro und Lastwagenfahrer 75 Euro zahlen.

Hermann sagte, derzeit werde erörtert, wie Fahrzeuge gekennzeichnet werden können, die nicht von dem Fahrverbot betroffen sind: "Wir planen die Schaffung eines sichtbaren Zeichens, dürfen allerdings keine eigene Plakette erfinden." Eine einheitliche blaue Plakette für neuere Diesel müsste der Bund einführen – der will das aber nicht.

Dieselautos der Euro-Abgasnorm 4 und schlechter dürfen ab dem 1. Januar 2019 nicht mehr in der Stuttgarter Umweltzone fahren. Nicht enthalten in dem Stuttgarter Planentwurf sind bisher Fahrverbote für Diesel der Euro-Norm 5. Die grün-schwarze Regierung will Mitte 2019 zunächst prüfen, ob für sie Fahrbeschränkungen überhaupt noch nötig sind.

Allerdings hat das Verwaltungsgericht Stuttgart die Regierung dazu gemahnt, schon jetzt ein Verbot für Euro-5-Diesel ab September 2019 zu beschließen. Das hatte das Bundesverwaltungsgericht in einem Grundsatzurteil für zulässig erklärt. Die Landesregierung hat gegen das Urteil des Stuttgarter Verwaltungsgerichts Beschwerde vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim eingelegt.

Baden-Württembergs Landeshauptstadt ist wegen ihrer Verkehrsdichte und Kessellage besonders von einer hohen Schadstoffbelastung in der Luft betroffen. Dabei geht es um gefährliche Stickoxide und auch um Feinstaub. Monatelang hatte die Landesregierung mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an der Spitze versucht, die Fahrverbote abzuwenden. Das Verwaltungsgericht Stuttgart und das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zwangen das Land aber, die Luft spürbar sauberer zu bekommen.

Verkehrsminister will Nachrüstung von kommunalen Fahrzeugen fördern

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat indes ein Förderprogramm für die Hardware-Nachrüstungen von schweren kommunale Dieselfahrzeuge angekündigt. Diese Fahrzeuge seien rund um die Uhr im Einsatz, eine Umrüstung sei deswegen sinnvoll, sagte er. Das Ministerium arbeite an einem Förderprogramm für kommunale Fahrzeuge über 3,5 Tonnen Gewicht wie Autos der Straßenreinigung, der Müllabfuhr oder der Feuerwehr.

In Betracht kämen bundesweit rund 20.000 Fahrzeuge in Städten, in denen Schadstoff-Grenzwerte überschritten werden. Die Kosten für eine Nachrüstung direkt am Motor betragen laut Scheuer 15.000 bis 20.000 Euro. Davon sollen 40 bis 60 Prozent förderfähig sein. Mit den Nachrüstungen ließen sich bis zu 85 Prozent der Stickoxidemissionen verhindern. Die Bundesregierung hatte den Kommunen bei den Diesel-Gipfeln im vergangenen Jahr Unterstützung zugesagt, um die Luft in Städten zu verbessern und so Diesel-Fahrverbote zu umgehen.