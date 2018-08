Man kann Elon Musk nicht nachsagen, er habe kein Faible für bemerkenswerte Tweets. Gern verkündet der Tesla-Chef via Twitter Neues über seinen Elektroautohersteller. Aber so verblüffend wie am Dienstag war eine Kurzmitteilung des 47-Jährigen selten: "Denke darüber nach, Tesla von der Börse zu nehmen für 420 Dollar. Finanzierung gesichert."

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7. August 2018

Gemeint war damit ein Rückkaufpreis von 420 Dollar je Aktie – damit wäre Tesla insgesamt rund 72 Milliarden Dollar wert. Aktuell liegt der Börsenwert bei etwa 64 Milliarden Dollar. Es passt zu dem exzentrischen Milliardär, einen solch einschneidenden Schritt unorthodox per Twitter zu verkünden – üblich wäre dagegen eine offizielle Börsenmitteilung. Darum glaubten manche, der Tweet sei nur ein Spaß. Es wäre nicht das erste Mal gewesen: Am 1. April twitterte Musk, Tesla stehe kurz vor dem Bankrott.



Erst ein paar Stunden später schob Tesla eine ausführlichere Erklärung in einem Brief an die Mitarbeiter nach. Darin stellte Musk klar, dass noch nichts entschieden sei – auch weil die Aktionäre seinem Vorhaben zustimmen müssen. Der Tesla-Chef selbst hält nur etwa 20 Prozent an dem Unternehmen. Ihm gehe es darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem Tesla auf die "langfristige Mission fokussiert bleiben" könne, so Musk. Die Pflicht, Quartalszahlen zu veröffentlichen, sorge für enormen Druck, Entscheidungen zu treffen, die kurzfristig Wirkung erzielten, "aber nicht zwingend richtig sind auf lange Sicht". Und: "Als börsennotiertes Unternehmen sind wir wilden Schwankungen unseres Aktienkurses ausgeliefert, die eine große Ablenkung für alle sein können, die bei Tesla arbeiten", so Musk.

Elektromobilität - Elon Musk erwägt Börsen-Aus für Tesla Tesla-Chef Elon Musk überlegt, die Firma von der Börse zu nehmen. Er hofft, dass die bisherigen Investoren erhalten bleiben. © Foto: Tesla/Handout via REUTERS/

Vorgegebene Ziele müssen auch mal erreicht werden

Hinter Musks Erklärung steckt eine bemerkenswert schräge Selbsteinschätzung. Es ist durchaus berechtigt, einem Unternehmen, das in seiner Geschichte bislang kein Geschäftsjahr mit schwarzen Zahlen abgeschlossen hat, kritische Fragen zu stellen – allein im jüngsten Quartal verbuchte Tesla einen Verlust von 717,5 Millionen Dollar. Außerdem kamen zuletzt erneut Zweifel auf, ob sich Tesla nicht schon bald wieder frisches Geld besorgen muss, um die geplanten Investitionen zu stemmen. Etwa wenn Tesla tatsächlich in Deutschland eine weitere Gigafabrik für Akkus aufbauen will. All diese Fragen würden Investoren und Öffentlichkeit auch stellen, wenn Tesla nicht länger an der Börse notiert wäre.



Viel wichtiger aber: Es sind nicht vordergründig die Quartalsberichte und ein schwankender Aktienkurs, die im Unternehmen für Unruhe sorgen – es ist Elon Musk selbst mit seinen oft großmäuligen Botschaften. Zwar gelang es gerade Musk, mit seinem Auftreten und mit geschicktem Marketing Tesla einen Ruf als äußerst innovativem Autobauer zu sichern. Tesla steht für eine Elektromobilität, die "sexy" daherkommt. Doch zugleich versprach das Unternehmen oft mehr, als es halten konnte: Der angebliche Autopilot war nicht viel mehr als ein Fahrassistenzsystem, wie es auch etablierte Hersteller wie Daimler hatten; zugesagte Auslieferungstermine – nicht nur für das preisgünstige Model 3, sondern auch schon für das SUV Model X – erwiesen sich als zu ambitioniert und mussten mehrmals nach hinten verschoben werden. Auch Fertigungsziele wurden nicht erreicht.

Ohne ständige Beobachtung durch Börsenanalysten könnte Tesla womöglich ruhiger arbeiten und sich entwickeln. Noch besser dürfte das aber gelingen, wenn auch Musk selbst weniger forsch auftritt – und sich stärker darum kümmert, dass sein Unternehmen das, was es verspricht, auch einhält.