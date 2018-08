Ich wohne in einem Wohnviertel in der Berliner Innenstadt mit teils relativ schmalen Straßen. Als diese vor über 100 Jahren entstanden, war nicht abzusehen, dass es mal so viele Autos geben würde. Jetzt parken links und rechts entlang der Straßen (keine Einbahnstraßen) Autos, und dazwischen passen zwei Fahrzeuge nicht aneinander vorbei. Manchmal kann man kaum ausweichen, und als Radfahrer muss man sich auch noch dazwischenquetschen. Müsste die Stadt nicht entweder diese Straßen zu Einbahnstraßen erklären oder das Parken auf eine Straßenseite beschränken, will ZEIT-ONLINE-Leser Michael Scheerer aus Berlin wissen.

In vielen Großstädten wird es immer enger. Bezahlbare Wohnungen fehlen genauso wie Platz auf Straßen und Plätzen. Die einen reagieren zunehmend genervt, wenn ihre Wohnstraßen zugeparkt sind und sie selbst mit einem schmalen Rad den Nachhauseweg als Hindernislauf empfinden; andere fragen sich im Stau, wer für das Chaos zuständig ist und das Durcheinander entwirren könnte. Die Stadtplaner vielleicht? Oder doch die Kommunalbehörde?

"In Berlin sind die Kommunen, also die Bezirke, zuständig für die Straßen und ihre jeweilige Nutzung", sagt Gesine Reisert, Fachanwältin für Verkehrsrecht in Berlin. "Für Hauptstraßen hingegen ist das Land Berlin zuständig." In dem vom Leser geschilderten Fall bedeutet das, dass die Straßenämter entscheiden, wie die Straßen genutzt werden. "In deren Hand liegt auch die Beschilderung", sagt die Juristin.

Gesine Reisert ist seit 1994 als Rechtsanwältin in Berlin zugelassen. Sie qualifizierte sich in den Fachgebieten Strafrecht und Verkehrsrecht weiter. Reisert ist auch als Dozentin in der Fachanwaltsfortbildung tätig und Mitautorin von Büchern zum Thema Verkehrsrecht.

Das wesentliche Entscheidungskriterium der Straßenämter sollte die Verkehrssicherheit sein, erläutert Reisert. "Warum in Wohngebieten das Parken zugunsten des fließenden Verkehrs eingeschränkt werden sollte, musst daher genau geprüft und abgewogen werden." Die Berliner Rechtsanwältin weiß aus eigener Erfahrung, dass es in der Hauptstadt Halteverbotsschilder gibt, damit die Stadtreinigung oder Betriebe, die für die Müllentsorgung verantwortlich sind, mit ihren oft breiteren Fahrzeugen überhaupt enge Straßen befahren und ihre Aufgaben wahrnehmen können.

Reisert sieht es aber kritisch, alle engen (Wohn-)Straßen in Einbahnstraßen umzuwandeln. Das trage zwar zu einem besseren Verkehrsfluss bei, sagt die Fachjuristin, "aber das bedeutet auch mehr Unruhe und mehr Fahrerei für den Stadtverkehr. Dann muss man sich fragen, ob das in Wohngebieten wirklich gewollt sein kann."