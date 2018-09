Stickoxide, abgekürzt als NO x , gelten in den meisten Städten als Luftschadstoff Nummer eins. Die giftigen Gasmischungen entstehen vor allem, wenn Öl, Gas, Holz oder Kohle verbrannt werden, etwa zum Heizen oder um Strom zu erzeugen. Alte Diesel- und Vebrennungsmotoren stoßen verhältnismäßig viel Stickstoffdioxid (NO 2 ) aus. Auch Schiffsmotoren schleudern dieses spezielle Stickoxid in die Luft. NO 2 kann in Konzentrationen von mehr als 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft zu akuten Entzündungen der Atemwege führen. Langfristig kann dies Asthma und Bronchitis auslösen. In Deutschland wurde 2016 der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an mehr als jeder zweiten verkehrsnahen Messstation im Jahresmittel überschritten.