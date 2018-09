Die Luftqualität ist in vielen deutschen Städten so schlecht, dass es die Gesundheit gefährdet. Eins der größten Probleme: Stickoxide. Der EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter wird in 65 deutschen Städten überschritten. 38 Prozent der Stickstoffdioxide stammen laut Umweltbundesamt von der Straße – der größten Quelle, noch vor der Energiewirtschaft (25 Prozent). Von den Verkehrsemissionen kommen wiederum 72,5 Prozent aus den Auspuffen der Diesel-Pkw. Deshalb haben Gerichte in verschiedenen Städten auf Antrag der Deutschen Umwelthilfe angeordnet, dass einige Dieselautos nicht mehr in die Innenstädte dürfen.

Ab Januar dürfen keine Diesel der Abgasnorm Euro 1 bis 4 mehr nach Stuttgart fahren, das Verwaltungsgericht fordert auch für Euro-5-Diesel ein Fahrverbot. In Frankfurt sollen nach einem Gerichtsurteil Euro 1 bis 4 ab Februar ausgeschlossen werden, Euro 5 ab September 2019. In Hamburg gibt es bereits Fahrverbote auf zwei Straßen, in Aachen sollen sie nach einem Urteil ebenfalls 2019 kommen. In insgesamt 34 Städten hat die Umwelthilfe geklagt. In zehn Städten erwartet sie noch dieses Jahr ein Urteil. Wenn sich nichts ändert, dürfen bald Millionen Dieselbesitzer nicht mehr in die Städte fahren.