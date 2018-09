Das Urteil kam für die hessische Landesregierung zur Unzeit: Am 5. September entschied das Verwaltungsgericht Wiesbaden, dass der Luftreinhalteplan für Frankfurt am Main ab Februar 2019 Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge enthalten muss, damit in der Stadt die Luftbelastung mit Stickoxiden (NOx) sinkt. Demnächst soll es ähnliche Gerichtsverfahren auch für drei weitere hessische Städte geben: Wiesbaden, Darmstadt und Offenbach. Das Problem für die schwarz-grüne Koalition von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU): Am 28. Oktober ist Landtagswahl – und seit Anfang September ist das Dieselfahrverbot ein beherrschendes Thema im Wahlkampf.

Damit wuchs offensichtlich der Druck zum Handeln. Bouffier selbst forderte, die Autohersteller müssten nun die betroffenen Dieselautos auf ihre Kosten nachrüsten. Seine Parteichefin, Bundeskanzlerin Angela Merkel, hatte sich in der Sache bisher vornehm zurückgehalten und ließ im Kabinett Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) munter streiten: Er war stets gegen einen nachträglichen Einbau moderner Abgasreinigungsanlagen in ältere Dieselautos, sie sprach sich stets dafür aus.

Scheuer befürwortet Umstiegsprämien

Nun hat Scheuer – Berichten zufolge gedrängt von der Kanzlerin – seine harte Linie aufgegeben. Sein Haus arbeite "unter Hochdruck", wie es heißt, an einem Konzept, zu dessen Details sich derzeit weder Scheuer noch das Ministerium äußern wollen. Immerhin: Völlig ablehnend steht der Verkehrsminister der technischen Nachrüstung nun nicht mehr gegenüber. Er habe zwar weiterhin "große technische, rechtliche und finanzielle Bedenken", wolle aber trotzdem nun "nach allen Seiten" denken, sagte Scheuer der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Zwar setzt der Verkehrsminister als beste Lösung weiterhin auf eine Erneuerung der Fahrzeugflotte – also darauf, dass Besitzer älterer Dieselautos auf ein neues, saubereres Auto wechseln. Dafür erwarte er von den Autoherstellern "höchst attraktive Angebote", sagte Scheuer der FAZ; gemeint sind von der Industrie finanzierte Kaufprämien. Den Umstieg auf ein neues Auto hielt Scheuer schon immer für zielführender, als "in die Vergangenheit" zu investieren, also ein älteres Auto nachzurüsten.

Doch zumindest bei einem Teil der älteren Dieselautos seien Abgas-Nachrüstungen technisch machbar, räumt Scheuer jetzt ein: Etwa zwei Millionen der 5,5 Millionen Euro-5-Diesel könnten nachgerüstet werden. Als gute Lösung, um den NOx-Ausstoß aus Dieselmotoren zu verringern, gelten sogenannte SCR-Katalysatoren. In diesen verwandelt eine eingespritzte Harnstofflösung, Markenname AdBlue, Stickoxide in harmlosen Stickstoff. Moderne Neufahrzeuge enthalten bereits solche SCR-Kats, Nachrüstlösungen für Pkw aber sind bisher vom zuständigen Kraftfahrt-Bundesamt nicht zugelassen.

Allerdings, so Scheuer, sei eben nur bei den genannten zwei Millionen Euro-5-Dieselautos Platz für die Abgasreinigungsanlage. Dem widerspricht das Bundesumweltministerium: Solche belastbaren Zahlen gebe es aus dessen Sicht nicht, sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Einig sind sich beide Ressorts allerdings in der Bewertung, dass die 3,1 Millionen alten Dieselautos der Abgasnorm Euro 4 nicht technisch nachrüstbar sind.