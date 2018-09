Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Sonntag erneut mit Vertreterinnen und Vertretern der Autoindustrie über mögliche Hardware-Nachrüstungen für alte Diesel sprechen. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Der Spiegel will erfahren haben, dass Merkel sich festgelegt habe, ältere Fahrzeuge mit Stickoxid-Katalysatoren nachrüsten zu lassen. Sie habe Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zur Vorlage einer gesetzlichen Lösung aufgefordert, damit umgerüstete Wagen der Euro-5-Klasse in mögliche Fahrverbotszonen fahren dürfen. Hinter den Kulissen werde derzeit über eine Kostenbeteiligung der Autohersteller verhandelt.

Auch das Bundesumweltministerium setzt sich für den Einbau von Filtersystemen ein. Der Koalitionspartner SPD und mehrere Länder fordern Klarheit. Regierungssprecher Steffen Seibert bekräftigte das Ziel, eine gemeinsame Position der Regierung bis Ende September zu erreichen. In den lange schwelenden Koalitionsstreit ist Bewegung gekommen, nachdem ein Gericht Fahrverbote in Frankfurt am Main angeordnet hat. Merkel, die lange gegen Umbauten an Motoren argumentiert hatte, zeigt sich nun offen dafür.

Auch die schwarz-grüne Regierung in Hessen, wo am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt wird, fordert Hardware-Nachrüstungen. Dafür brachte sie am Freitag eine Initiative in den Bundesrat ein. "Wir wollen, dass die Bundesregierung die Voraussetzung schafft, dass für Dieselfahrzeuge eine Hardware-Nachrüstung auf Kosten der Hersteller erfolgen kann", sagte Ministerpräsident Volker Bouffier. "Das ist die effektivste Lösung, um Fahrverbote zu verhindern." Autofahrerinnen dürften keinen finanziellen Schaden haben, wenn Konzerne manipulierten.

"In alle Richtungen nachdenken"

Verkehrsminister Scheuer hat ein neues Konzept angekündigt, um weitere Fahrverbote zu vermeiden. Er hat nach wie vor rechtliche, technische und finanzielle Bedenken gegen Hardware-Nachrüstungen, will aber "in alle Richtungen nachdenken". Scheuer drängt die Hersteller zu stärkeren Anreizen, damit mehr Besitzerinnen und Besitzer ihre älteren Diesel für ein saubereres Auto in Zahlung geben. Die Autobranche lehnt Umbauten an Motoren ab.

Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sagte, spätestens nach dem Urteil zu Frankfurt müsse gehandelt werden. Bisher würden den Ländern Nachrüstungen als wichtigstes Instrument zur Luftreinhaltung aber vom Bund verwehrt. Auch die nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sagte, Hardware-Nachrüstungen seien der richtige Weg und machbar.



Eine Nachrüstung mit Katalysatoren würde je nach Fahrzeug rund 3.000 Euro kosten. Die Finanzierung ist noch unklar. Die Automobilhersteller lehnen die Umrüstung ab und würden sich voraussichtlich auch juristisch gegen eine Übernahme der Kosten wehren. Darüber hinaus geht es auch um rechtliche Probleme: Kein Fahrer und keine Fahrerin kann zur Nachrüstung gezwungen werden. Das Auto verbraucht dadurch mehr Sprit und bringt weniger Leistung.