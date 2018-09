Im Kern geht es um die Frage, wer bei VW zu welchem Zeitpunkt über was informiert war. Die Anleger werfen dem Konzern vor, sie zu spät über die Manipulation bei den Abgaswerten von Dieselfahrzeugen unterrichtet und ihnen damit massive Verluste beschert zu haben. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe in den USA im Herbst 2015 hatte die VW-Aktie massiv an Wert verloren, zwischenzeitlich waren es 40 Prozent. Die Anleger fordern deshalb Schadenersatz – insgesamt rund neun Milliarden Euro.