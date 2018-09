Der Blick des älteren Herrn hat das Auto erfasst. Er fixiert es, schaut wissend und verunsichert zugleich. Seine Augen sprechen anstelle seines Mundes: "Ich erkenne das Auto – aber ist es wirklich ein Käfer?" Irgendetwas scheint er zu vermissen. Was fehlt, lässt ihn zweifeln. Er zieht seinen Begleiter am Unterarm und zeigt mit der anderen Hand in Richtung des Autos. Das rollt leise an ihnen vorbei. Die beiden verfolgen das Fahrzeug mit ihren Blicken. "Der fährt ja elektrisch", ruft der eine, und im Gesichtsausdruck des anderen verschwindet die Verunsicherung. Er lächelt zufrieden und schaut dem Auto sehnsuchtsvoll nach. So, als wäre ihm unverhofft seine Jugendliebe begegnet. Äußerlich zwar gealtert, im Inneren aber jung. Als hätte sie ein frisches Herz.

Ein neues Herz hat der Wagen, der da vorbeikam, auch, im übertragenen Sinn. Unter der Haube arbeitet ein Elektromotor anstelle des Boxermotors mit seinem unverwechselbaren Poltern. Daran erkennt der ältere Herr noch heute einen Käfer, ohne das Auto sehen zu müssen. Schließlich haben ihn die VW-Bestseller jahrzehntelang begleitet. Bis Mitte der Siebzigerjahre waren Käfer überall in großer Zahl unterwegs, und mit ihnen der markante Klang. Gebaut wurden sie zunächst in Deutschland, später in Mexiko. Auch das Auto, das den Herrn kurz aus der Fassung brachte, ist ein mexikanischer Käfer, Baujahr 1982.



Es ist ein Sondermodell in Diamantsilbermetallic, Silver Bug genannt, anlässlich des zwanzigmillionsten gefertigten Käfers im Mai 1981. Das Auto ist etwas Besonderes, denn nur 3.750 Stück wurden davon gefertigt. Für Johannes Boddien ist sein Silver Bug einmalig: Er ist der Prototyp für eine Kleinserie von E-Käfern, die Boddien mit seinem Unternehmen Voltimer auflegen will. "Wir importieren Klassiker von VW und bauen sie auf Elektroantrieb um", sagt Boddien. Das sind Käfer und Bullys der Modellreihen T1 und T2. Dafür hat der 52-Jährige Voltimer 2017 in Blaustein bei Ulm gegründet.

Firmengründung in der Freizeit

Boddien hat zunächst sowohl einige Semester Chemie als auch Jura studiert, danach ging er in die Internetindustrie. Heute arbeitet er bei einem großen Internetprovider in der Ulmer Niederlassung als Kundenberater von Unternehmen für deren Websites und Apps. In seiner Freizeit baut er seine Firma auf. Seine Rolle als Unternehmer beschreibt er als identisch mit der des Angestellten: "Als Projektmanager bin ich auf das Fachwissen anderer angewiesen, um die Erwartungen der Kunden zu erfüllen."

Der Voltimer-Geschäftsführer vermutet, dass es genügend gut situierte Bully- und Käfer-Liebhaber gibt, die an den alten Autos mit modernem Antrieb interessiert sind. Dieser Gegensatz ist die Grundlage seines Geschäftsmodells. Allerdings: Individuelle Umbauten von Oldtimern auf Elektroantriebe bieten neben Voltimer auch andere Firmen in Deutschland an. Der wesentliche Unterschied zu Wettbewerbern besteht bei Boddien darin, dass er auch Oldtimer im Ausland besorgt. "Es gibt genügend gut erhaltene und auch günstige Käfer und Bullys in Mexiko, Brasilien und auch Griechenland", sagt er.

Außerdem hat Bodden einen Prototypen des Käfers bauen lassen, als Muster für folgende Autos. "Das macht diese Standardprodukte deutlich günstiger, weil wir nicht bei jedem Umbau von Neuem anfangen müssen." Sprich: Die Hardware ist bei Voltimer standardisiert, etwa die Aluminiumboxen für die Akkus. Software wird individualisiert, beispielsweise die Stärke der Rekuperation. Zunächst machte sich Boddien daran, die richtigen Fachleute für seine Idee zu finden. Inzwischen hat er Partner für Elektroumbausätze und Werkstätten, die diese einbauen, sowie Einkäufer in unterschiedlichen Ländern.