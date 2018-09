Worauf muss ich achten, wenn ich mir ein gebrauchtes Auto in Frankreich kaufen und nach Deutschland überführen möchte? Gibt es bei der Einfuhr Unterschiede zwischen einem neuen und gebrauchten Wagen?, will ZEIT-ONLINE-Leser Simon Neubauer wissen.

Spontankäufe im Urlaub sind gängig – nur wenige bringen aber mal eben ein neues Auto aus den Ferien mit. Dennoch soll es Schnäppchenjäger geben, für die sich ein Autokauf im Nachbarland lohnt. Oder auch Nostalgiker, die ihren in Frankreich gebraucht gekauften Renault gerne selbst nach Hause fahren möchten.

"Jeder EU-Bürger hat das Recht, überall in der EU ein Auto zu kaufen oder es ins EU-Ausland zu verkaufen", erläutert Herbert Engelmohr vom Automobilclub von Deutschland (AvD). "Die Gewährleistungsrechte aus dem Kaufvertrag hängen – unabhängig vom Land, in dem der Vertrag geschlossen wird – davon ab, ob beim Händler oder von privat gekauft wird." Händler haften zwei Jahre bei neuen und mindestens ein Jahr bei gebrauchten Fahrzeugen.

Der Verkehrsrechtsexperte rät, unbedingt darauf zu achten, dass neben dem Vertrag alle Papiere im Original übergeben werden, egal ob der Wagen neu oder gebraucht ist. Denn für die Zulassung am Wohnort benötigen Käuferinnen und Käufer immer die Originalpapiere. Um sicherzugehen, dass alle notwendigen Dokumente vorhanden sind, empfiehlt sich vor dem Kauf ein Blick auf die Websites der Kfz-Zulassungsstelle: Die meisten listen diese Fakten auf und erteilen auch vorab telefonisch Auskunft.

Neben dem Personalausweis verlangen die Zulassungsstellen üblicherweise eine elektronische Versicherungsbestätigung, die Rechnung oder den Kaufvertrag sowie vorhandene ausländische Fahrzeugpapiere und das COC (Certificate of Conformity, eine Art EU-Typgenehmigung) im Original. Fehlt das COC, muss das Fahrzeug erst bei einer technischen Prüfstelle zur Einzelabnahme.

Herbert Engelmohr ist Verbandsjurist des Automobilclub von Deutschland (AvD). Er befasst sich als Rechtsanwalt seit mehr als 20 Jahren mit verkehrsrechtlichen Fragestellungen.

Als weiteres Dokument verlangt die Zulassungsstelle die Umsatzsteuermitteilung. Denn für jedes im EU-Ausland gekaufte Neufahrzeug muss innerhalb von zehn Tagen 19 Prozent Umsatzsteuer auf den Nettokaufpreis (einschließlich Zusatzausstattung) gezahlt werden. Abzuführen ist die Steuer an das Finanzamt, das auch für die Lohnbesteuerung des Autokäufers zuständig ist. "Grundlage für die Bemessung ist die vorzulegende Originalrechnung. Drittwährungen werden zum Kurs des Kauftages in Euro umgerechnet", sagt Engelmohr.

"Beim Kauf vom Händler zahlt man üblicherweise die Mehrwertsteuer mit dem Satz, der in dem jeweiligen Land gilt. Wird zweimal die Steuer gezahlt – zunächst im Land des Kaufs und dann im Land der Zulassung –, dann kann man anschließend eine Rückerstattung beantragen, entweder beim Verkäufer oder bei den Steuerbehörden des Landes, in dem das Auto gekauft wurde", sagt Engelmohr. Für diese Regelungen gilt als Neuwagen jedes Auto, das weniger als 6.000 Kilometer zurückgelegt hat oder höchstens sechs Monate nach der Erstzulassung erworben wurde.

Wer dagegen im EU-Ausland ein gebrauchtes Fahrzeug kauft, muss im Land der Zulassung keine Umsatzsteuer abführen. In diesem Fall zahlt man dann nur die örtliche Mehrwertsteuer im Kaufland – und auch nur, wenn der Verkäufer ein mehrwertsteuerpflichtiges Unternehmen ist. Kauft man den Gebrauchtwagen von einer Privatperson, ist auch am Kaufort keine Mehrwertsteuer fällig. "Es empfiehlt sich deshalb, sich über die in dem jeweiligen EU-Land geltenden Steuersätze zu informieren", sagt Engelmohr.

Die Lieferung des Fahrzeugs über EU-Grenzen hinweg übernehmen häufig Transportunternehmen. Manche laden ihren erworbenen Wagen auch auf einen Anhänger und organisieren die Reise des Autos selbst. "Will man das gekaufte Fahrzeug selbst heimfahren, benötigt man Überführungskennzeichen und Versicherungsschutz aus dem Land des Erwerbs", sagt der AvD-Experte. Überführungskennzeichen sind innerhalb der EU nicht einheitlich, bei grenzüberschreitender Nutzung im jeweiligen EU-Ausland sind diese nicht immer anerkannt. Deshalb sollten sich Autokäuferinnen und -käufer vorab unbedingt bei ihrem Versicherer und der Zulassungsstelle erkundigen.