Fluggäste sollten sich direkt an den Schalter einer Fluggesellschaft wenden. Verantwortlich ist immer die Gesellschaft, bei der gebucht wurde – auch, wenn der Flug gegebenenfalls mit einem anderen Unternehmen durchgeführt werde sollte. Zudem ist es ratsam, schriftlich mit dem Unternehmen in Verbindung zu treten. Verbraucherzentralen geben in der Regel Auskunft. Eine andere Möglichkeit ist es, sich an Unternehmen zu wenden, die meist gegen Einbehalt einer bestimmten Summe die Ansprüche bei Fluggesellschaften einfordern.