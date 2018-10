Immer mehr Menschen wechseln vom Auto aufs Lastenrad, vor allen in den Städten. Doch auch wenn die Parkplatzsuche wegfällt: Ein Lastenrad braucht ebenso Platz. Aber einen größeren Stellplatz im Hinterhof oder gar ein Fahrradhäuschen vor dem Supermarkt gibt es meistens nicht. Deshalb suchen Stadtbewohner mittlerweile auch bei Lastenrädern nach platzsparenden Alternativen.

Der Faltradspezialist Tern hat mit seinem motorisierten GSD-Modell ein relativ schlankes Modell entwickelt. Statt einer Transportbox oder einer großen Ladefläche hat der taiwanesische Hersteller einen 80 Zentimeter langen Gepäckträger verbaut.

GSD steht für "Getting Stuff Done", was so viel heißt wie "die Dinge erledigt bekommen". Dazu gehört, dass man beispielsweise zwei Kinder aus der Kita abholen kann und auf dem Heimweg gleich noch den Einkauf erledigt. Das funktioniert mit dem Tern, wenn zwei Kindersitze per Klickfix-Adapter wie Fahrradkörbe auf dem Gepäckträger befestigt werden. Die Satteltaschen aus Textil fassen etwa 60 Liter.



Wem das nicht reicht, der kann auf den Frontgepäckträger eine Eurobox stellen, die nochmals 20 Liter fasst. Das macht 80 Liter Packvolumen. Zum Vergleich: Ein herkömmlicher Einkaufswagen fasst rund 130 Liter. Mit seinem tiefen Schwerpunkt fährt sich das Tern GSD auch voll bepackt noch ruhig und lässt sich sicher steuern, der Elektromotor unterstützt bis zu 25 km/h und erleichtert so den Transport auch schwerer Ladung. Die kleinen faustdicken 20-Zoll-Reifen ersetzen souverän die Federung.



Die Räder werden leichter

29 Kilogramm wiegt das Tern GSD. Damit ist es deutlich leichter als herkömmliche Lastenräder. Der Klassiker unter den Kinderkutschen, das Bakfiets aus den Niederlanden, wiegt 55 Kilogramm. Lange galten das trioBike aus Kopenhagen oder das Cargobike des Darmstädter Herstellers Riese und Müller mit jeweils rund 43 Kilogramm Gewicht als leichtere Modelle. Aber auch diese Räder will man nicht jeden Abend in den Keller wuchten. Für sie braucht man einen ebenerdigen Stellplatz.



Das Tern lässt sich dagegen relativ einfach über eine Schiene oder eine Rampe in den Keller bringen. Aufwärts unterstützt die Schiebehilfe des Motors.

Zur Ausrüstung des Cargobikes gehört auch ein Sitzpolster für den Gepäckträger, das ebenfalls per Klickfix-Adapter angeknipst wird. Das ist praktisch, wenn die Kinder aus dem Fahrradsitz herausgewachsen sind. Ausklappbare Fußrasten und ein Griff unterm Sattel machen das Mitfahren komfortabel. Eigentlich könnte ein Erwachsener auf diese Weise ebenfalls unkompliziert mitgenommen werden. Allerdings ist das in Deutschland verboten. Hier darf man Erwachsene nur in einer Fahrradrikscha durch die Gegend kutschieren.