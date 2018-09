Als der ADAC kürzlich Motorradhelme testete, konnten in der wichtigsten Disziplin, dem Schlagtest, drei der neuen Helme nicht überzeugen, einer der drei fiel sogar durch – dabei erfüllen alle Helme die gesetzlich vorgeschriebene Prüfnorm ECE R 22/05. Das ist eine EU-Vorgabe, nach deren Regelungen Schutzhelme für motorisierte Zweiräder hergestellt werden müssen. Helme, die dem entsprechen, sind mit einem E in einem Kreis und der Prüfnummer gekennzeichnet. Das steht meist auf einem eingenähten Stoffband im Helm, ähnlich einer Größenbezeichnung in einem T-Shirt.

Ein ausreichendes Sicherheitsmerkmal ist das nach Ansicht des ADAC aber bei Weitem nicht. "Das Problem ist wie so oft die Norm", sagt ein ADAC-Sprecher. Um sie zu erfüllen, muss ein Helm an vier definierten Schlagpunkten vorgegebene Grenzwerte einhalten. Die Punkte befinden sich oben, in der Mitte des Helmes. "Durch die Auswertung von Motorradunfällen haben wir herausgefunden, dass auch andere Punkte am Helm häufig belastet werden."

Der ADAC testet deshalb außerhalb der Norm. Verlierer im Test sind die Helme, die die Grenzwerte an den Schlagpunkten des ADAC überschritten haben – an den vorgeschriebenen Punkten halten alle getesteten Helme den Mindestgrenzwert ein. "Diese Testpunkte kennen die Hersteller und können ihr Produkt entsprechend präparieren", sagt der ADAC-Motorradexperte.

Thermo- oder Duroplast?

Ein Motorradhelm besteht immer aus zwei Schalen. Die innere wirkt als Stoßdämpfer und ist meist aus Styropor und etwa vier Zentimeter dick. Die äußere Schale ist die harte Schutzhülle und hat lediglich eine Stärke von vier Millimetern. Sie macht den wesentlichen Unterschied zwischen Helmen aus, denn sie besteht entweder aus Thermoplast oder Duroplast. Beides sind Arten von Kunststoffen, sie unterscheiden sich aber in ihren technischen Eigenschaften, etwa Herstellungsverfahren, Temperaturbeständigkeit und Härte.

Ein Thermoplasthelm ist wesentlich einfacher herzustellen als ein Duroplasthelm und darum deutlich günstiger. Die Helmschale wird in einer Spritzgussform hergestellt. Dazu werden in einem automatisierten Produktionsprozess Kunststoffgranulate erhitzt und in die Form gespritzt. Nach dem Auskühlen kann die Schale entnommen werden.

Bei Duroplasthelmen hingegen werden hochwertige Materialiengewebe wie Carbon, Kevlar, Fiberglas von Hand in die Negativform eine Helms gelegt. "Diese Gewebe erhöhen den Durchdringungsschutz, falls man auf einen spitzen Gegenstand aufprallt", sagt Peter Kaiser, Geschäftsführer des weltweit größten Herstellers von Motorradhelmen, HJC. Der Hohlraum der Form wird mit etwa einem Liter Epoxidharz ausgegossen und verpresst. Dann ist diese Schale fertig.

Äußerlich sieht man keinen Unterschied zwischen einem Thermo- und einem Duroplasthelm. Ein Anhaltspunkt ist der Preis: Einen Helm aus Thermoplast gibt es ab 70 Euro, einer aus Duroplast ist drei- bis viermal so teuer. Besser ist das Duroplastprodukt deshalb nicht. "Hinsichtlich Stabilität und Sicherheit sind die beiden Produkte nahezu identisch", sagt Kaiser.