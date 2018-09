Schönheitsideale wandeln sich im Laufe der Zeit. Bei Menschen, und bei Autos sowieso. Lange galt das flache, breite und scharf geschnittene Sportcoupé als Nonplusultra des Fahrzeugdesigns. Dann schob sich das hochbeinige, wuchtige SUV in der Gunst der Autofans nach vorn. Inzwischen ist es eines der beliebtesten Modellformen. Zum Leidwesen jener, die schwere Autos mit hoher Stirnfläche – und entsprechendem Spritverbrauch – für nicht mehr ganz zeitgemäß halten.

Immerhin: Fahrer großer Allradler können sich herausreden, dass ihre Autos praktisch sind und mit großem Kofferraum das Gepäck für den großen Familienurlaub ebenso wegstecken wie ausladendes Sportgerät. Dazu bieten sie dank hoher Sitzposition einen sicheren Überblick über das Verkehrsgeschehen.

Aber genau diese Argumente für die schweren Wuchtbrummen spielen eine zunehmend unwichtigere Rolle: Nachdem die Autos erst zum SUV in die Höhe wuchsen, werden genau diese Fahrzeuge nun wieder tiefergelegt, flacher und mit platzraubendem Coupé-Heck geschneidert. Der Boom gehört nun jenen Sport Utility Vehicles, bei denen sich das erste Wort nicht mehr auf den Transport von Ausrüstung für Freizeitaktivitäten bezieht, sondern darauf, möglichst sportlich um die Kurven zu fahren. Nur nebenbei: BMW nannte seine X-Reihe ehrlicherweise von Beginn an Sports Activity Vehicles – allerdings verließ dieser Begriff nie die Münchner Marketing-Blase.

Geländewagen ohne Geländefähigkeit

Designer und Entwickler versuchen somit, ausgerechnet jene zwei Autotypen zu verschmelzen, die gegenteiliger nicht sein könnten: Sportwagen und Geländewagen. Es sind rollende Oxymora, schwarze Schimmel auf Rädern. Der erste war der BMW X6, ein in Europa polarisierendes Getüm mit verschwenderisch gestyltem Heck. Es folgten Mercedes GLE Coupé und GLA, der erste BMW X4, der VW T-Roc, nicht zu vergessen der Porsche Macan.

Allein in diesem Jahr stießen BMW X2 und der neue X4 dazu, außerdem der wuchtige Audi Q8 und sein extremer Ableger Lamborghini Urus, mit 650 PS das zweitstärkste SUV auf dem Markt. Ausländische Hersteller steuerten etwa den DS7 Crossback, den Mitsubishi Eclipse Cross und das Elektro-SUV Jaguar i-Pace bei.

Das Rezept lautet stets: immer niedriger die Dachlinie, immer breiter die Reifen, immer näher am Asphalt der Wagenboden. Das, was bei einem Geländewagen also Geländefähigkeit signalisiert, verschwindet. Und neben der höheren Sitzposition verschwindet ein weiteres Hauptargument für ein SUV: die angenehme Federung für schlechte Wege. Denn nebenbei erhalten die Flach-SUVs auch noch straff abgestimmte Fahrwerke, um dem dynamischen Zeitgeist zu genügen.

Irrationale Mode

Kurzum: Fast alle diese Modelle sind kürzer, flacher, breiter als die normalen (und preiswerteren) SUV, auf denen sie technisch basieren. Und so vereint diese Entwicklung die Nachteile zweier Typen: das Gewicht und den damit einher gehenden hohen Verbrauch eines SUV mit dem beschränkten Platzangebot und der unkomfortablen Federung eines Sportcoupés. Die Zielgruppe sind Kunden, die weder das eine noch das andere stört. Hauptsache, man fährt im Trend, und der ist nun mal sportlich.

Darum installierte BMW für die Präsentation seines X4 auf dem Werksgelände im amerikanischen Spartanburg einen Handlingkurs; Jaguar mietete für den elektrischen i-Pace gleich eine komplette Rennstrecke. Und Audis Designer wiesen bei der Vorstellung des Q8 auf Karosserielinien hin, die angeblich jenen des legendären Rallyerenners Sport Quattro entsprechen.

Tatsächlich meistern all diese Sport-SUV schnelle Strecken mit Bravour. Dank der straffen Fahrwerke ist in zügig angegangenen Kurven kaum noch eine Seitenneigung spürbar. Mit dem Risiko, dass dieser Indikator fehlt, wenn die Physik schließlich doch die Grenzen setzt. Der Allradantrieb verengt den schmalen Grenzbereich weiter.

Warum also nicht besser einen sportlichen Kombi fahren, oder gleich ein Coupé? Nun, die Mode ist ein merkwürdig' Ding, nicht immer rational erklärbar. Und in diesem Fall ist sie noch lange nicht ausgestanden: Aston Martin hat ein SUV in den Startlöchern, und sogar Ferrari plant ein solches. Man darf wetten: mit Supersportfahrwerk.