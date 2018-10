In meinem Wohnviertel mit Tempo 30 gibt es viele enge Straßen, die in beide Richtungen befahren werden dürfen, aber so schmal sind, dass nur ein Fahrzeug Platz hat. Diese Straßen sind oft zugeparkt. Wenn ich vom Supermarkt komme, halte ich vor dem Haus auf der Straße, stelle den Warnblinker an und entlade die Einkäufe ins Haus. Das kann drei bis vier Minuten dauern. Oft ziehe ich mir den Unmut anderer Verkehrsteilnehmer zu, die warten müssen. Ich habe aber nun mal keine andere Wahl – der andere Autofahrer schon, denn er kann einfach woanders langfahren, um sein Ziel zu erreichen. Wie ist die Rechtslage? Wie lange darf ich die Straße blockieren?, will ZEIT-ONLINE-Leser Marcus Kistner wissen.

Auch in der Stadt erledigen viele ihre Wochenendeinkäufe immer noch mit dem Auto. Doch müssen in einem Wohngebiet mit engen Straßen alle anderen Autofahrerinnen warten, bis ein Anwohner seine Einkäufe ins Haus geräumt hat? Die Straßenverkehrsordnung (StVO) ist da eindeutig: Paragraf 12, Absatz 1, Satz 1 untersagt bereits das Halten an engen Stellen. "Das ist schon dann der Fall, wenn so gehalten wird, dass die verbleibende Restfahrbahnbreite weniger als drei Meter beträgt", sagt Christian Janeczek, Fachanwalt für Verkehrsrecht aus Dresden.

Christian Janeczek ist seit 2003 als Rechtsanwalt in Dresden zugelassen. 2006 qualifizierte er sich zum Fachanwalt für Strafrecht und 2007 zum Fachanwalt für Verkehrsrecht weiter. Außerdem ist er im Deutschen Anwaltverein (DAV) Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht und Mitglied des Verkehrsrechtsausschusses im DAV.

"Daraus ergibt sich erst recht, dass nicht so gehalten werden darf, dass der fließende Verkehr komplett gesperrt wird", fügt Janeczek hinzu. "Besteht in der Nähe der Wohnung keine andere Haltemöglichkeit, dann muss auch in Kauf genommen werden, die Einkäufe über eine größere Strecke zu tragen. Die Straße jedenfalls darf nicht blockiert werden, auch nicht für wenige Minuten."

Anders sieht es aus, wenn neben einem geparkten Fahrzeug genügend Raum für den fließenden Verkehr vorhanden ist. Dann darf kurzzeitig auch in zweiter Reihe gestanden werden, um den Wagen zu be- oder entladen oder wenn Passagiere ein- oder aussteigen möchten. Allerdings: "Be- und Entladen wird nicht mehr, wenn die Einkäufe auch noch in die Wohnung gebracht werden, um erst anschließend das Fahrzeug wegzufahren", erklärt der Rechtsanwalt. "Das Ausladen der Einkäufe darf maximal drei Minuten dauern, und das Fahrzeug muss immer im Blick behalten werden", sagt Janeczek.