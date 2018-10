Es kommt auf die Region an. Nur Autos in 14 besonders schadstoffreichen Städten Deutschlands haben derzeit Anspruch auf Nachrüstung oder Umtauschprämie, darauf hat sich die Bundesregierung mit der Autoindustrie verständigt. Man muss aber nicht gleich seinen Wohnsitz in diesen Städten haben. Es reicht schon, dass man dort arbeitet oder in den angrenzenden Landkreisen wohnt und sich häufig in der betroffenen Stadt mit dem Auto aufhält. Die 14 Städte sind: Köln, Düsseldorf, Bochum, Düren, München, Stuttgart, Backnang, Heilbronn, Ludwigsburg, Reutlingen, Darmstadt, Limburg an der Lahn, Kiel und Hamburg.

Außerdem hat das Bundesverkehrsministerium angedeutet, die Regelung auch auf weitere Städte und Regionen ausweiten zu wollen, in denen die Gerichte Fahrverbote verhängen. In Berlin wurde erst am Dienstag ein solches Urteil gefällt, allein in diesem Jahr stehen noch für fünf weitere Städte Gerichtsentscheidungen über Dieselfahrverbote an, teilte die Deutsche Umwelthilfe mit.