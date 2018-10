Die EU-Staaten haben sich auf eine Verschärfung der Kohlendioxid-Grenzwerte für Neuwagen geeinigt. Von 2020 bis 2030 sollen die Vorgaben um 35 Prozent gesenkt werden, wie die österreichische Ratspräsidentschaft mitteilte. Deutschland hatte sich für eine Verschärfung um lediglich 30 Prozent eingesetzt.

Deutschland war mit der Einigung dem Vorschlag der EU-Kommission gefolgt. Das Europaparlament hat dagegen bereits für eine Reduktion um 40 Prozent gestimmt. Österreich hatte den Kompromissvorschlag von 35 Prozent in die Verhandlungen eingebracht. Die jetzige Einigung der EU-Umweltminister muss noch mit dem Parlament abgestimmt werden.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hatte vor der Sitzung deutlich gemacht, dass sie persönlich ebenfalls ehrgeizige Ziele für richtig hielt. "Ich hätte mir gewünscht, dass wir hier mehr machen", sagte die SPD-Politikerin vor Beginn der Verhandlungen. Doch habe sie dies in der Koalition nicht durchsetzen können und werde die im Bundeskabinett abgestimmte Haltung vertreten. Letztlich trug Deutschland den Kompromiss am späten Abend mit.

Bei den Grenzwerten handelt es sich um Durchschnittswerte, die die gesamte Flotte eines Herstellers betreffen. Bei strengeren Vorgaben müssten die Autokonzerne also viel mehr Fahrzeuge herstellen, die keine oder nur geringe Emissionen verursachen, um den Ausstoß von Benzin- oder Dieselfahrzeugen auszugleichen. Die Bundesregierung befürchtet, dass ein zu schneller Umstieg auf neue Antriebe zu Jobverlusten führt.



Viele Umweltminister – so etwa die Vertreter Spaniens, der Niederlande, Frankreichs oder Großbritanniens – argumentierten dagegen, ein schneller Umbau der Autoindustrie sei in Konkurrenz zu China nötig und werde neue Arbeitsplätze schaffen. Der luxemburgische Staatssekretär Claude Turmes griff Deutschland frontal an: Merkel fahre zugunsten der deutschen Autobauer "den Klimaschutz an die Wand", sagte der ehemalige Grünen-Europaabgeordnete.