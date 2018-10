Wegen der Einigung auf neue CO2-Grenzwerte in der EU hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) seine Kabinettskollegin Svenja Schulze (SPD) angegriffen. Die Umweltministerin und SPD-Politikerin habe schlecht verhandelt, sagte der CSU-Politiker Scheuer der Bild-Zeitung. "Es wurde eben nur so verhandelt, man könnte es halbherzig nennen, dass ein schlechterer Wert rauskam als in der Bundesregierung vereinbart."

Nach langen Gesprächen hatten sich die EU-Staaten darauf verständigt, dass Neuwagen im Jahr 2030 im Schnitt 35 Prozent weniger CO2 ausstoßen sollen als 2020. Deutschland – vertreten durch Schulze – trug dies mit, obwohl es über die ursprünglichen Ziele der Bundesregierung hinausging. Diese wollte nur 30 Prozent Minderung. Schulze musste die abgestimmte Linie der Koalition wiedergeben, wollte aber selbst mehr Klimaschutz. "Es ist kein Geheimnis, dass ich noch mehr Ehrgeiz für möglich und richtig gehalten hätte", hatte sie nach den Verhandlungen gesagt.

Zum Urteil über Fahrverbote für alte Dieselfahrzeuge auf manchen Straßen in Berlin mahnte Scheuer Gelassenheit an. "Berlin hat ein öffentliches Straßennetz von 5.452 Kilometer. Davon sind jetzt 15 Kilometer von möglichen Fahrverboten betroffen, also 0,27 Prozent", sagte er dem Blatt. "Glauben Sie mir: Die Berliner Luft ist nicht schlechter als die in Brüssel, Rom oder Athen." In Deutschland würden aber Messstationen "an hochbelastete Verkehrsknotenpunkte" gelegt. "Und wir wundern uns, wenn die Werte so hoch sind."

Dieselprämie Dieselprämie Fahrerinnen und Fahrer, die einen älteren Diesel-Pkw (Abgasnormen Euro 4 und Euro 5) besitzen und in einer mit Schadstoffen besonders belasteten Stadt oder einem belasteten Landkreis wohnen oder arbeiten, haben zwei Möglichkeiten: Entweder sie kaufen ein neues oder anderes gebrauchtes Auto und können dabei eine Umtauschprämie erhalten. Oder sie lassen ihr Fahrzeug technisch nachrüsten, mit einem Katalysator. Umtauschprämie Die Spitzen Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD haben sich darauf verständigt, dass Dieselfahrerinnen und -fahrer von den Herstellern Umtauschprämien bekommen sollen, wenn sie ihr altes Fahrzeug abschaffen und einen sauberen Wagen kaufen. Noch ist unklar, für welches Modell welche Summe bezahlt wird. Konkrete Informationen zur beschlossenen Umtauschprämie sucht man bei fast allen Autoherstellern derzeit noch vergeblich. Die meisten Konzerne hatten aber schon lange sogenannte Umweltprämien im Programm. Im Schnitt bekommen Kundinnen und Kunden zwischen 3.000 und 10.000 Euro Rabatt. Auch wird der Restwert ihres alten Diesels beim Erwerb eines anderen Fahrzeugs verrechnet. Nachrüstung Wer sein Dieselauto nachrüsten lassen will, muss zunächst klären, ob das überhaupt für das jeweilige Fahrzeug technisch möglich ist. Bei der Nachrüstung wird eine zusätzliche Abgasreinigungstechnik eingebaut, der sogenannte SCR-Katalysator. Generell kommt dieser Eingriff erst ab der Schadstoffnorm Euro-5-Diesel in Betracht, hier aber nur für bestimmte Motorenmodelle. Bislang sind Nachrüstsets in Serie aber nicht zugelassen. Außerdem ist die Nachrüstung teuer: Im Schnitt sollen Kosten von 3.000 Euro anfallen. Unklar ist, wer diese Kosten bezahlt. Die meisten Hersteller wollen diese Kosten nicht übernehmen, eine staatliche Förderung zur Nachrüstung ist nicht geplant.

Scheuer riet Dieselfahrern zur Geduld. Im Frühjahr 2019 würden aktuelle Luftwerte veröffentlicht. "Das könnte vieles positiv verändern", sagte der Minister. Er sagte erneut, dass die Autoindustrie Zusagen gegeben habe, um die Umweltbelastung zu verbessern, etwa Prämien für alte Diesel. "Für 1,4 Millionen Dieselfahrzeuge sind das bei einer durchschnittlichen Umtauschprämie von 5.000 Euro sieben Milliarden Euro. Das ist eine Menge Geld."