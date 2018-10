Die Berliner Senatsverwaltung prüft nach Informationen des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) Diesel-Fahrverbote für 21 Straßen. Betroffen sein könnten etwa die Leipziger Straße im Bezirk Mitte und weitere Hauptverkehrsstraßen wie die Sonnenallee und der Spandauer Damm, berichtete der RBB unter Berufung auf Dokumente vom September 2018 zum neuen Luftreinhalteplan der Landesregierung für die Hauptstadt.

Berlin gehört zu den Städten, in denen an vielen Orten der EU-Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) überschritten werden, Dieselfahrzeuge sind im Verkehr Hauptquelle von NO2. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat deshalb das Land Berlin verklagt, am kommenden Dienstag wird vor dem Berliner Verwaltungsgericht die Klage verhandelt. Ähnliche Klagen gegen die zuständigen Länder Baden-Württemberg und Hessen wegen zu schlechter Luft in Stuttgart beziehungsweise Frankfurt hatte die DUH gewonnen. Die hessische Landesregierung hat bereits angekündigt, dagegen in Revision zu gehen.



Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Februar Fahrverbote zur Luftverbesserung in Städten grundsätzlich für zulässig erklärt. Die DUH fordert in Berlin Fahrverbote für ältere Diesel- und Benzinfahrzeuge bis zur Abgasnorm Euro 4 spätestens zum 31. Dezember 2018, für Dieselfahrzeuge der Euro-5-Norm ab dem 1. September 2019. Falls die Organisation die Klage gewinnt, müsste der Berliner Senat den Luftreinhalteplan um solche Fahrverbote ergänzen.

Senat prüft noch alternative Maßnahmen

Zwar verweist die parteilose Verkehrssenatorin Regine Günther darauf, dass der Senat mit Maßnahmen wie der Umrüstung von Linienbussen und der Einrichtung von Tempo-30-Zonen an besonders belasteten Straßen die Luft an vielen Straßen verbessert habe. Dennoch geht die Senatsverwaltung dem Bericht zufolge davon aus, das Gerichtsverfahren gegen die DUH zu verlieren: Sie hält laut RBB Diesel-Fahrverbote an einigen der genannten 21 Straßen für "unausweichlich".

Dem rbb zufolge erwägt der Senat keine großflächigen Fahrverbote, sondern Beschränkungen nur auf einzelnen, teils kurzen Straßenabschnitten – ähnlich, wie das bereits Hamburg auf zwei Straßen im Stadtteil Altona praktiziert. Die klagende Umwelthilfe hält wenig davon: "Das führt dazu, dass die Autofahrer dann in Wohnstraßen ausweichen", sagte Geschäftsführer Jürgen Resch. Die DUH verlangt Fahrverbote "in der gesamten Umweltzone und zusätzlich auf ausgewählten belasteten Straßenabschnitten außerhalb der Umweltzone".

Laut Kraftfahrt-Bundesamt gab es in Berlin Anfang des Jahres rund 218.000 Dieselautos unterhalb der Schadstoffklasse Euro 6. Aber auch Pendler aus dem Umland wären von Fahrbeschränkungen betroffen.

Die Senatsverwaltung wollte den rbb-Bericht weder bestätigen noch dementieren. Ob und in welchem Umfang Fahrverbote aber tatsächlich eingeführt würden, hänge letztlich von "umfassenden Untersuchungen ab, die sich nicht allein auf Fahrverbote beschränken", erklärte die Senatsverwaltung dem Bericht zufolge. Die Prüfung alternativer Maßnahmen sei aber "noch nicht abgeschlossen". Außerdem würde es Ausnahmegenehmigungen vom Verbot geben. Wer genau Anrecht darauf haben werde, sei noch offen, berichtete der rbb.

Berlin ist nicht unter den 14 am stärksten betroffenen Städten, die vom kürzlich beschlossenen Maßnahmenpaket der Regierung gegen Fahrverbote und für bessere Luft profitieren sollen. Das Konzept setzt auf Umtauschaktionen der Autohersteller, eine Nachrüstung kommunaler Fahrzeuge und Taxis sowie in einem nächsten Schritt auf Hardware-Nachrüstungen von Pkw.