Die Stadt Mainz muss nach einer Gerichtsentscheidung ein Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge in ihren Luftreinhalteplan aufnehmen. Es müsse ab dem 1. September 2019 gelten, wenn trotz anderer beschlossener Maßnahmen der gemessene Mittelwert für Stickstoffdioxid (NO2) in den ersten sechs Monaten des kommenden Jahres weiterhin über dem Grenzwert der EU liege. Das entschied das Verwaltungsgericht Mainz. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe.

Nach dem Urteil ist die Stadt verpflichtet, ihren Luftreinhalteplan bis zum 1. April 2019 so zu ändern, dass dieser Maßnahmen zur schnellstmöglichen Einhaltung des Abgasgrenzwerts im Stadtgebiet – insbesondere im Bereich Parcusstraße – enthält. Die Vorsitzende Richterin hielt den derzeit geltenden Luftreinhalteplan 2016-2020 und den bisherigen Maßnahmenkatalog der Stadt für nicht ausreichend, um zeitnah den Grenzwert einzuhalten. Die Stadt Mainz hatte unter anderem die Umrüstung der öffentlichen Nahverkehrsbusse mit Filtern und die Anschaffung neuerer, sauberer Busse als Maßnahme vorgetragen, um künftig den EU-Grenzwert zu erfüllen.

Das Urteil spielt auch vor der Landtagswahl in Hessen an diesem Sonntag eine wichtige Rolle im Wahlkampf – CDU und SPD schneiden dort in Umfragen schlecht ab. Die Politik gerät wegen zu hoher Luftverschmutzung und immer neuer Urteile weiter unter Druck.



In Hamburg sind bereits Straßenabschnitte für ältere Diesel gesperrt, sie gelten als Hauptquelle für die hohe Stickoxid-Belastung in Innenstädten. Auch Berlin muss nachziehen. Bis Mitte 2019 muss die Stadt auf mehreren Straßen Dieselfahrverbote verhängen. Das hatte das Verwaltungsgericht Berlin entschieden. Die Richter verpflichteten die Senatsverwaltung für Verkehr, bis zum 31. März 2019 einen verschärften Luftreinhalteplan mit den entsprechenden Vorschriften zu erlassen.

Hier entscheiden Richter über Dieselfahrverbote Klage wird vorbereitet, Klage anhängig, Fahrverbote angeordnet

Zuvor hatte das Bundesverwaltungsgericht im Februar Fahrverbote grundsätzlich für zulässig erklärt, wenn sie verhältnismäßig sind. Demnach dürfen Städte Verbote verhängen, um die Luftqualität zu verbessern. Was das für Autofahrer und Bewohnerinnen in deutschen Großstädten bedeutet, können sie hier lesen.