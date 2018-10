Linienbusse starten röhrend von der Haltestelle, sie verqualmen die Luft in Wohnvierteln mit Grob- und Feinstaub. Passanten, Radler, Autofahrer atmen die Abgase ein, Eltern schieben ihre Kinderwagen durch die Schadstoffschwaden und fragen sich: Das soll er sein, der umweltfreundliche öffentliche Nahverkehr? Warum sind eigentlich nur Pkw mit Diesel ein Diskussionsthema, nicht aber die Motoren der Fahrzeuge, die sich als klimaschonende Alternative zum Individualverkehr positionieren?



Bundesweit fahren von knapp 80.000 Bussen bislang nur etwa 500 elektrisch. Eigentlich soll sich das bald ändern. Die meisten Städte denken über elektrisch betriebene Busse nach. Manche Gemeinden starten auch offensiv in eine saubere Zukunft – etwa Wiesbaden. Andere verzagen an den Problemen und fahren erst mal weiter wie gehabt: Die Berliner Verkehrsbetriebe ersetzen ihre alten Euro-3-Diesel-Busse gerade durch – Dieselbusse. Immerhin Euro 6, und die neuen Busse wurden nicht gekauft, sondern geleast. Falls Berlin dann doch auf Elektroantrieb umsteigen möchte. Doch was hemmt die Erneuerung? Warum ist ausgerechnet die öffentliche Hand so zögerlich?

Drei Gründe lassen sich ausmachen: Kosten, Angebot, Infrastruktur. Um mit dem ersten zu beginnen: Die Anschaffung eines Elektrobusses ist, analog zum Pkw, bei Kauf oder Leasing fast doppelt so teuer wie die eines in der Größe vergleichbaren Modells mit Verbrennungsmotor. Preistreiber ist und bleibt auf absehbare Zeit das Akkupack, das etwa die Hälfte der Kosten ausmacht. Die Elektromotoren selbst sind im Vergleich zu Diesel-Aggregaten sogar einfacher und preiswerter zu produzieren. Auch der tägliche Betrieb kann aufgrund geringerer Energie- und Wartungskosten günstiger kalkuliert werden. Doch die Anfangsinvestition schreckt viele Verkehrsbetriebe. Sie müssen die Bilanzen schließlich vor der Gemeinde und damit vor dem Steuerzahler verantworten.

Gute Akkus aus China

Zum zweiten Grund, dem Angebot: Wer baut sie eigentlich, die elektrischen Busse? "Die Chinesen", ist die übliche Antwort. So testet Flixbus, das sich als erstes Fernbusunternehmen teilweise elektrifizieren will und so den Umstieg einer ganzen Branche vorantreiben könnte, Busse von Yutong und BYD aus China. BYD hatte einst als Akkuhersteller begonnen. Die Stromspeicher gelten als State of the Art. Dafür hat die Firma aber nur wenig Erfahrung mit dem Bau von Bussen, die zu allen Jahreszeiten in Mitteleuropa funktionieren sollen.

Mit dem polnischen Hersteller Polaris gibt es immerhin einen tatkräftigen europäischen Anbieter. Die deutschen Konzerne Daimler und MAN haben lange mit dem Einstieg gezögert; immerhin gibt es inzwischen erste Prototypen. Daimler lässt die Stromversion des Citaro im Probebetrieb fahren. Mit gut 200 Kilometern Reichweite kommt er freilich nicht für alle Städte in Frage. Doch es gibt noch einen Geheimfavoriten, der zudem schon liefern kann.

Heuliez, ein französischer Hersteller, bekam in München sogar einen Preis verliehen für seinen Elektrobus. Geladen hatte der Autoclub KS, der besonders innovative Technologien auszeichnet.