Die große Koalition setzt zur Vermeidung von Dieselfahrverboten in besonders schadstoffbelasteten Städten auf Tausch- und Nachrüstangebote der Autobranche. Das geht aus dem Beschlusspapier des Koalitionsausschusses hervor, das der Deutschen Presse-Agentur und der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Die Regelungen sollen für Fahrer älterer Dieselfahrzeuge in 14 genannten, besonders schadstoffbelasteten Städten, von nicht konkretisierten "weiteren Städten" sowie in angrenzenden Landkreisen gelten.

Der erste Bestandteil der Einigung sind Umtauschangebote der Hersteller. "Die deutschen Automobilhersteller haben dem Bund zugesagt, den Fahrzeughaltern von Euro-4- und Euro-5-Dieselfahrzeugen ein Tauschprogramm mit attraktiven Umstiegsprämien oder Rabatten anzubieten", heißt es in dem Papier. Anders als bei Prämien in der Vergangenheit soll dieser Tausch nun auch gegen ein anderes Gebrauchtfahrzeug möglich sein.



Der zweite Punkt sind Hardwarenachrüstungen, die für Fahrer von Dieselautos der Euro-Norm 5 ermöglicht werden sollen. Falls eine solche Nachrüstung mit einem SCR-System "verfügbar und geeignet" ist, so zitiert Reuters aus dem Papier, soll der jeweilige Autohersteller die Kosten hierfür einschließlich Einbau übernehmen. Weiter heißt es in dem Papier: "Damit tragen die Nachrüster die Haftung."

Scheuer und Schulze tragen "Konzept für saubere Luft"

Diesen Kompromiss auf ein "Konzept für saubere Luft" hatten die Koalitionsspitzen nach stundenlangen Beratungen am frühen Dienstagmorgen erzielt. Darin findet sich sowohl die Position von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), der sich für eine Umtauschprämie älterer, "schmutzigerer" Diesel in schadstoffärmere Neu- oder Gebrauchtfahrzeuge starkgemacht hatte, als auch die von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), die Nachrüstungen für zwingend notwendig erklärt hatte. Die beiden Minister wollen weitere Details an diesem Mittag in Berlin vorstellen.



Hintergrund für die neuen Maßnahmen ist zu schmutzige Luft in vielen deutschen Städten. Dieselabgase sind ein Hauptverursacher dafür. Daher drohen Fahrverbote für ältere Diesel. In Hamburg sind schon zwei Straßenabschnitte für sie gesperrt. In Stuttgart ist 2019 ein großflächiges Fahrverbot geplant. Kürzlich hatte ein Gericht auch Fahrverbote für die Innenstadt der Pendlerstadt Frankfurt am Main ab 2019 angeordnet. Die EU-Kommission macht ebenfalls Druck und will Deutschland per Klage beim Europäischen Gerichtshof zur Einhaltung der Grenzwerte zwingen, die schon seit 2010 verbindlich sind.



Renault bietet bis zu 10.000 Euro

Noch bevor die Details des Koalitionsbeschlusses bekannt sind, hatte Renault als erster Konzern eine Umtauschprämie angekündigt. Der französische Autohersteller zahlt privaten Haltern alter Diesel-Pkw mit den Abgasnormen Euro 1 bis Euro 5 in Deutschland ab sofort beim Kauf eines Neuwagens gleich welcher Antriebsart bis zu 10.000 Euro Umtauschprämie. Die Prämien sind nach Modellen gestaffelt. Das Angebot gelte für Dieselfahrerinnen aller Marken und sei bis zum 30. November befristet.

Auch die deutschen Hersteller hatten solche Prämien angekündigt. Wie Bundesverkehrsminister Scheuer bereits am Montag andeutete, wollen VW, BMW und Daimler bis zu 8.000 Euro je Fahrzeug bieten. Hinzu kommen demnach attraktive Leasing-Angebote. Von den Konzernen selbst gab es dazu bislang keine Angaben.