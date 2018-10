Tausende VW-Fahrer haben schon in Eigeninitiative geklagt. Volkswagen zufolge waren im September rund 23.800 Verfahren im Dieselskandal anhängig. Mehr als 6.000 Urteile habe es gegeben. Wurde ein Fall rechtskräftig entschieden, kann der betreffende Kunde sich der Musterfeststellungsklage nicht mehr anschließen. Das gelte in aller Regel auch in den Fällen, in denen Verbraucher bereits in einen Vergleich mit VW eingewilligt hätten, so der ADAC.



Für die Musterfeststellungsklage ist der Autokonzern zuversichtlich: "Das Instrument der Musterfeststellungsklage ändert nichts an unserer Position: Es gibt keine Rechtsgrundlage für kundenseitige Klagen im Zusammenhang mit der Dieselthematik in Deutschland", heißt es bei Volkswagen.