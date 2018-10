Die große Koalition von Union und SPD hat bei zwei umstrittenen Themen eine Einigung erzielt. Die Parteien verständigten sich bei Beratungen im Kanzleramt nach eigenen Angaben auf Maßnahmen, um Fahrverbote für Dieselautos zu vermeiden, und beschlossen Eckpunkte für das geplante Zuwanderungsgesetz.



Mit Blick auf den Dieselstreit wurde ein "Konzept für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren Städten" verabschiedet. Details des Plans würden die zuständigen Fachminister im Laufe des Tages erläutern, teilten die Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD, Ralph Brinkhaus und Andrea Nahles, sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nach sechseinhalbstündigen Verhandlungen mit. Nach Angaben von Nahles gibt es eine Verständigung zu umstrittenen Hardware-Nachrüstungen für ältere Diesel.



Die SPD-Chefin sprach mit Blick auf die Dieselproblematik von einer ausgesprochen komplexen Einigung. Dobrindt sagte, das Paket enthalte mehrere Elemente, die parallel oder auch alternativ zur Verfügung stehen könnten. Hintergrund für die neuen Maßnahmen ist zu schmutzige Luft in vielen deutschen Städten. Dieselabgase sind ein Hauptverursacher dafür. In den Beratungen ging es um neue Kaufanreize der Autohersteller von mehreren Tausend Euro, damit mehr Besitzer ihre älteren Diesel durch sauberere Wagen ersetzen. Besonders kompliziert waren zuletzt die Verhandlungen über Umbauten an Motoren, auf die vor allem die SPD gepocht hatte, da sich viele Bürger aus ihrer Sicht auch mit Kaufprämien kein neues Auto leisten können.



Dieselfahrverbote - Frankfurt am Main muss Dieselfahrverbote einführen Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat angeordnet, dass Frankfurt am Main gegen bestimmte Dieselmodelle ein Fahrverbot verhängen muss. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe. © Foto: Silas Stein/dpa

Die Eckpunkte zur "Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten" sollten noch an diesem Dienstag im Kabinett verabschiedet werden, hieß es in dem Beschluss des Koalitionsausschusses, der in der Nacht veröffentlicht wurde.



In den vergangenen Wochen hatte es insbesondere über einen sogenannten Spurwechsel für Asylbewerber Debatten gegeben. In der SPD gibt es Forderungen, gut integrierten Flüchtlingen mit einem Arbeitsplatz auch bei einem negativen Asylbescheid die Möglichkeit zu geben, in Deutschland zu bleiben. Den Betroffenen würde somit ein "Spurwechsel" vom Asyl- ins Einwanderungsrecht ermöglicht. Die Union lehnte dies ab, da sie Fehlanreize befürchtete. "Am Grundsatz der Trennung von Asyl und Erwerbsmigration halten wir fest", heißt es nun in dem beschlossenen Eckpunktepapier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Man wolle aber klare Kriterien für geduldete Asylbewerber definieren, die durch ihre Arbeit ihren Lebensunterhalt sichern und gut integriert seien.



Im Kern geht es bei dem geplanten Fachkräfteeinwanderungsgesetz darum, dass Deutschland für qualifizierte internationale Fachkräfte attraktiver wird. Das Gesetz soll deren Zuzug ordnen und steuern. Bedarf und Qualifikation sollen zentrale Kriterien sein. Abschlüsse sollen schneller anerkannt werden, Deutschlernen soll bereits im Ausland erleichtert werden.

"Fachkräfte aus dem Ausland leisten schon heute einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft", wird in dem Eckpunktepapier betont. Besonders im Fokus stehen Fachkräfte aus der EU. "Nachdem das hohe Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre auch durch die Zuwanderung aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union gestützt wurde, geht dieser Wanderungssaldo derzeit zurück. Wir werden uns zukünftig stärker dafür einsetzen, Fachkräften aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union langfristige Chancen in Deutschland aufzuzeigen", heißt es in dem Papier, das auf eine Einigung zwischen Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zurückgeht. All diese Bemühungen würden jedoch nicht ausreichen, um genügend Erwerbstätige zu mobilisieren. "Ergänzend müssen wir daher auch bei der Gewinnung qualifizierter Fachkräfte aus Drittstaaten deutlich erfolgreicher werden."