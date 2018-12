Ohne Blickkontakt zwischen Fußgängerinnen, Radfahrern und Autofahrerinnen würden viele Begegnungen unsicherer verlaufen. Aber was, wenn sich Blicke auf kein Gegenüber mehr richten können, weil autonom fahrende Autos unbemannt unterwegs sind oder Passagiere darin in eine Zeitung vertieft? Mercedes tüftelt an einer Technik, um im Zusammenspiel von Mensch und Maschine Vertrauen zu schaffen.

"Menschen müssen schnell und zuverlässig einschätzen können, was ein autonomes Auto als Nächstes tun wird", sagt Alexander Mankowsky, Zukunftsforscher bei Mercedes-Benz. "Das Fahrzeug muss daher in einer Art und Weise über seine Absichten informieren, die der Mensch unmittelbar und intuitiv erfassen kann." Denn viele Menschen seien verunsichert, wenn sie sich vorstellten, von autonom fahrenden Autos umgeben zu sein. Eine neue Sprache muss her – mit Licht. Denn damit kommt man im Straßenverkehr auch bisher gut klar. Vorne weiß, hinten rot und zum Abbiegen gelb. Nun soll Türkis dazukommen.

Am Konzeptfahrzeug kommen türkisfarbene Leuchtbänder zum Einsatz. Eine 360-Grad-Lichtinstallation über Windschutzscheibe, Scheinwerfer, Kühlergrill und Heck- und Seitenscheiben soll Passanten signalisieren, dass das Fahrzeug eigenständig unterwegs ist. Leuchtdioden auf dem Dach zeigen an, was es als Nächstes beabsichtigt. Diese hohe Position wurde gewählt, um auf Augenhöhe zu kommunizieren und ein Blenden durch die Scheinwerfer zu verhindern.



Eine LED winkt Fußgänger über die Straße

Sensoren verfolgen die Bewegungen von Menschen am Straßenrand und vor dem Fahrzeug. Die Lichter auf dem Dach zeigen Passanten und Passantinnen, dass sie wahrgenommen wurden. Langsames, pulsierendes Blinken bedeutet, dass das Auto abbremst. LEDs zwinkern den Verkehrsteilnehmer dann quasi an und eine LED-Laufleiste führt beispielsweise symbolisch über die Straße. In Silicon Valley und in einem Stuttgarter Parkhaus wird das kooperative Fahrzeug getestet.

Dass sich Mercedes für Türkis entschieden hat, liegt nach Angaben von Mankowsky an der Sinnesphysiologie des Auges. Türkis sei neben Magenta besonders gut wahrnehmbar – und noch nicht als Signalfarbe im Straßenverkehr belegt. Der Hersteller hofft, dass sich die Farbe über die gesamte Autobranche hinweg einbürgert. Aber auch andere Konzepte sind möglich, zum Beispiel Lichtprojektionen auf der Straße in Form von Zebrastreifen oder pulsierenden Pfeilen. Oder Emojis.