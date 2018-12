5/11

Letztlich boten nur zwei Fluggesellschaften ab 1976 kommerzielle Passagierflüge mit der Concorde an: Air France und British Airways. Es waren Flüge für Betuchte, denn sie kosteten ein Vielfaches der Flüge in herkömmlichen Maschinen. Das Bild zeigt das von Air France in der Concorde benutzte Designbesteck aus rostfreiem Stahl.