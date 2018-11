Ich transportiere gelegentlich mein Fahrrad mit meinem Golf IV zum Ausgangspunkt meiner Radwanderung. Dabei liegt das Rad im Kofferraum, teilweise auf heruntergeklappten Rücksitzlehnen und schaut hinten mit Lenker, Vorderrad und einem Teil des Gestells zirka 40 bis 50 Zentimeter über die Stoßstange hinaus. Ich fixiere die Heckklappe gegen das Hochschwingen während der Fahrt mit einem kräftigen Seil, das von der Abschleppöse hinauf zum Heckscheibenwischer reicht. Darf ich das Rad so transportieren, und wenn ja, für welche Entfernungen? Dürfte ich es so auch auf der Autobahn transportieren? Gibt es eine vorgeschriebene Befestigungsmethoden für die Heckklappe? Ab wie viel Zentimeter muss am hinten rausragenden Objekt ein rotes Warntuch befestigt werden?, will ZEIT-ONLINE-Leserin Barbara von Wagenhoff aus Wachtberg wissen.

"Grundsätzlich eignet sich ein Golf IV für einen solchen Transport ganz gut, weil weder die Rücklichter noch das Kennzeichen in der Heckklappe integriert sind", sagt Rechtsanwalt Christian Janeczek aus Dresden. Soll das Fahrrad dagegen mit einem Wagen transportiert werden, bei dem die Rücklichter oder Teile der Rücklichter sowie das Kennzeichen in der Heckklappe verbaut sind, dann darf die Heckklappe nur ein kleines Stück offen bleiben – sonst wären das Kennzeichen schwer lesbar oder die hinteren Scheinwerfer nur noch schwer erkennbar.

Christian Janeczek ist seit 2003 als Rechtsanwalt in Dresden zugelassen. 2006 qualifizierte er sich zum Fachanwalt für Strafrecht und 2007 zum Fachanwalt für Verkehrsrecht weiter. Außerdem ist er im Deutschen Anwaltverein (DAV) Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht und Mitglied des Verkehrsrechtsausschusses im DAV.

Die Leserin muss bei ihrem Golf IV aber darauf achten, dass das Kennzeichen durch herausragende Fahrradteile nicht verdeckt wird. Alle anderen Details zum Transport regelt Paragraf 22 Absatz 1 der Straßenverkehrsordung (StVO). "Die Ladung einschließlich der Geräte zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen müssen so verstaut und gesichert werden, dass sie selbst bei Vollbremsung oder einer plötzlichen Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen können", sagt Janeczek. "Dabei sind laut StVO die anerkannten Regeln der Technik zu beachten." Außerdem muss die Ladung gegen Verrutschen gesichert und die Heckklappe so befestigt sein, dass sie nicht aufspringen kann.

Wenn das Fahrrad wie eben geschildert befestigt ist, gibt es auch kein Limit, wie lange der Transport dauern darf oder wie weit die Leserin ihr Rad durchs Land fahren kann. Auch auf die Autobahn darf sie mit der so gesicherten Ladung auffahren. Auch ihre Sorge, die Heckklappe müsse anders befestigt werden, zerstreut der Rechtsanwalt – alles gut, sozusagen. Nur wenn das das Rad weiter als einen Meter aus dem Wagen ragt, ist ein Warntuch notwendig. Weitere Tipps zum richtigen Transport finden Sie in der Folge "Wenn der Kofferraum zu klein ist" unserer Verkehrsrechtsserie.