Wegen zu schlechter Luftqualität müssen Essen und Gelsenkirchen Dieselfahrverbote verhängen. Das hat das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen entschieden und gab damit der Deutschen Umwelthilfe recht. Die Organisation hatte geklagt, weil die Luft in den Städten den Grenzwert für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid (NO2) überschreitet. Erlaubt sind EU-weit höchstens 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft im Jahresmittel. An der Messstation Essen-Frohnhausen, die direkt an der A40 liegt, waren vergangenes Jahr im Mittel 50 Mikrogramm gemessen worden. An einer Messstation in Gelsenkirchen ergab sich ein Jahresdurchschnitt von 46 Mikrogramm.

Hier entscheiden Richter über Dieselfahrverbote Klage wird vorbereitet, Klage anhängig, Fahrverbote angeordnet (Infofenster der Punkte zeigen Stickstoffdioxid-Jahreswerte. Grenzwert: 40 µg/m³)

Die Deutsche Umwelthilfe hatte wie in vielen anderen Städten in Essen und Gelsenkirchen gerichtlich auf Fahrverbote für Dieselfahrzeuge gedrungen. Zuletzt hatte sie vergangene Woche Verfahren für Dieselfahrverbote in Köln und Bonn gewonnen.

Die Umwelthilfe hat in insgesamt mehr als 30 Städten Klagen eingereicht. Dieselautos sind eine Hauptquelle für gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid (NO2). Der seit 2010 gültige und umstrittene NO2-Grenzwert der EU wird in zahlreichen deutschen Städten seit Jahren überschritten.

Im Februar hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden, dass Fahrverbote zur Luftreinhaltung grundsätzlich zulässig sind – sie müssen aber verhältnismäßig sein. Auf dieser Grundlage entscheiden nun Verwaltungsgerichte in zahlreichen Städten über die Klagen der Umwelthilfe und geben dem Verband in der Regel recht.