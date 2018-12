Ob Spielzeugpuppe, Lichterkette oder Winterjacke, auf dem Etikett steht meist der gleiche Hinweis: "Made in China". Oft wird das mit "billig" assoziiert. Auch chinesischen Autos haftete dieses Image lange an. Berüchtigtes Beispiel: der Jiangling Landwind. Das SUV erwies sich vor 13 Jahren aufgrund seines miserablen Crashverhaltens buchstäblich als Chinakracher.

Doch wer sich die vergangenen Jahre auf den Automessen in Peking und Shanghai einmal ein Bild vom Fortschritt der chinesischen Automobilbranche machen konnte, hat festgestellt: Design und Qualität haben sich enorm verbessert und erreichen mittlerweile westliche Standards. Plumpe Raubkopien sind praktisch nicht mehr zu finden. Was die Güte chinesischer Autos insbesondere gefördert hat: das Know-how bekannter Entwickler, Manager und Designer westlicher Premiumhersteller, die ihren heimischen Arbeitgebern gekündigt und China als weitere Karrierestation gewählt haben.

Wie Wolfgang Egger. Der ehemalige Audi-Designer zeichnet verantwortlich für die Optik des BYD Tang. Das ist ein siebensitziges SUV und das Flaggschiff der Marke. BYD (Build Your Dreams) hat besonders durch Elektroautos auf sich aufmerksam gemacht. Mit Mercedes-Benz gibt es ein Joint Venture, die Stuttgarter verkaufen über BYD in China das Elektroauto Denza. In Europa ist BYD bereits mit Elektrobussen aktiv, Gabelstapler und Laster sollen folgen. Und vielleicht auch irgendwann Pkw.

Drei Motoren, zusammen 530 PS

Wie es um deren Qualität steht, zeigten kürzlich Tests am Nürburgring, die BYD mit zwei neuen Exemplaren des Tang unternahm. Die Nordschleife in der Eifel gilt als die anspruchsvollste Rennstrecke weltweit, Schwächen werden schonungslos offengelegt. Der BYD Tang jedoch erwies sich als sehr solide. Das Fahrzeug überzeugte mit einer harmonischen Fahrwerksabstimmung, gutem Komfort, wenig Wind- und Abrollgeräuschen, einer präzisen Lenkung und sehr guten Bremsen, die BYD von dem renommierten italienischen Hersteller Brembo bezieht. Verantwortlich für das gesamte Chassis ist Heinz Keck, ein ehemaliger Fahrwerksentwickler von Mercedes.

Auch der Tang ist ein Elektroauto, genauer gesagt ein Plug-in-Hybrid: Unter der Ka­ros­se­rie stecken ein Zweiliter-Turbobenziner und zwei Elektromotoren. BYD gibt die Systemleistung mit 530 PS an, das Drehmoment beträgt 950 Newtonmeter. Das macht den Tang zu einem der stärksten SUV. 200 PS kommen vom Verbrenner, 150 von dem vorderen und 180 PS von dem hinteren E-Motor. Im sogenannten Dual Mode soll der Sprint vom Stand auf 100 Kilometer pro Stunde nur 4,5 Sekunden dauern. Das ist Porsche-Niveau.

Auf der anderen Seite kann der Tang auch ganz leise und emissionsfrei. Im reinen Elektromodus, aktivierbar über einen Schalter auf der Mittelkonsole, schafft er laut BYD bis zu 80 Kilometer an Reichweite, ehe der Akku leer ist. BYD hat auch eine größere Batterie für den Tang im Angebot. Sie speichert Strom für 100 Kilometer.