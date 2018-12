Auf die Batterie entfällt ein entscheidender Wertanteil eines Elektroautos. Die Politik will diese Wertschöpfung nicht den Asiaten überlassen, sondern sie gerne innerhalb der EU realisieren. Außerdem dürfte es für Politik und Hersteller leichter werden, Einfluss auf die Festlegung von technischen Normen und Umweltschutzregelungen zu nehmen, wenn die Produktion von europäischen Unternehmen übernommen wird. Natürlich spielen auch allgemeine industriestrategische Überlegungen eine Rolle: Die europäischen Autohersteller sollen nicht in existenzielle Abhängigkeit von Akkuherstellern am anderen Ende der Welt geraten.