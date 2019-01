Alles Lamentieren über die 40 Mikrogramm hilft ja nichts. So viel Stickstoffdioxid (NO2) darf ein Kubikmeter Luft maximal enthalten – das hat die Europäische Union schon vor Jahren festgelegt. In vielen Städten liegt die NO2-Konzentration aber teils deutlich darüber, und das ebenfalls seit Jahren. Vielerorts ist auch nicht abzusehen, dass der EU-Grenzwert bald eingehalten werden wird. Darum blieb den Gerichten, die im gerade vergangenen Jahr Klagen der Deutschen Umwelthilfe zu verhandeln hatten, gar nichts anderes übrig, als zügig wirkende Gegenmaßnahmen anzuordnen.

In den meisten Fällen hieß das: Fahrverbote für ältere Dieselautos. Die stoßen nämlich besonders viel Stickoxid aus. Mit dem neuen Jahr kommen die Fahrbeschränkungen nun. Stuttgart ist die erste deutsche Großstadt, die ein Dieselfahrverbot für eine gesamte Umweltzone einführt: Es gilt seit dem heutigen 1. Januar. Betroffen sind zunächst Dieselfahrzeuge bis einschließlich Abgasnorm Euro 4. Für Einwohner der Stadt gibt es eine Übergangsfrist, außerdem Ausnahmen etwa für Handwerker, den Lieferverkehr, Krankenwagen und Polizei.

Zu den weiteren Städten, die keine andere wirksame Lösung zur Senkung der NO2-Konzentration in der Luft gefunden haben und darum gerichtlich zur Einführung von Fahrverboten gezwungen wurden, zählen Berlin, Köln, Bonn, Essen und Gelsenkirchen. Weitere Klagen liegen bei Gerichten (siehe Karte) – auch 2019 werden also Urteile fallen, in denen Richter vermutlich erneut im Sinne der Umwelthilfe entscheiden werden.

Hier entscheiden Richter über Dieselfahrverbote Klage wird vorbereitet, Klage anhängig, Fahrverbote angeordnet (Infofenster der Punkte zeigen Stickstoffdioxid-Jahreswerte. Grenzwert: 40 µg/m³)

Und was macht die Bundesregierung? Statt endlich anzuerkennen, dass sie viel zu lange zu lasch mit den Autoherstellern und ihren Produkten umgegangen ist und darum Mitschuld an den hohen Abgaswerten trägt, diskutiert sie über Funktion und Gemeinnützigkeit jener Organisation, die zu Recht die dauerhaften Verstöße gegen die Grenzwerte anprangert. Insbesondere Unionspolitiker lenken mit dieser Debatte von ihren eigenen Versäumnissen ab und machen den, der auf Abhilfe pocht, zum Täter.

Damit ist weder den Kommunen noch den Dieselfahrern geholfen, und erst recht nicht den Anwohnerinnen und Anwohnern an stark befahrenen Straßen. Auch das Ansinnen der Regierung, eine leichte Überschreitung der 40-Mikrogramm-Grenze zu tolerieren und dann Fahrverbote als unzulässig zu betrachten, ist nicht mehr als ein Taschenspielertrick, der lediglich dazu dienen soll, Zeit zu schinden. Bis der Europäische Gerichtshof entschiede, ob diese Lösung zulässig oder ein Verstoß gegen geltendes EU-Recht ist, würden womöglich Jahre vergehen.

Das wirkliche Problem wird so nicht gelöst. Statt von ihm abzulenken, sollte die Bundespolitik lieber die Städte darin unterstützen, jetzt trag- und zukunftsfähige Lösungen für diejenigen zu finden, die bisher mit ihrem Diesel in die Städte gefahren sind. Das sind insbesondere die vielen Pendlerinnen und Pendler. Kern muss die Stärkung des Umweltverbunds sein, also der Alternativen zum privaten Auto – insbesondere des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).