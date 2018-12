Aufgrund von Drohnensichtungen ist der Londoner Flughafen Gatwick weiterhin gesperrt. Am Mittwochabend gegen 21 Uhr Ortszeit wurden mehrere Drohnen über dem Rollfeld gesichtet, woraufhin alle Starts und Landungen bis auf Weiteres ausgesetzt wurden. Nach sechsstündiger Sperrung wurde der Flugbetrieb gegen 3 Uhr morgens wieder aufgenommen. Da jedoch erneut Drohnen in der Nähe des Flughafens gesichtet wurden, darf seit 3.45 Uhr Ortszeit keine Maschine mehr starten oder landen. Laut BBC hätten sich die Drohnen einer der Start- und Landebahnen genähert.



Aufgrund der Sperrung saßen viele Passagiere stundenlang in ihren startbereiten Flugzeugen fest. Die Fluggesellschaft British Airways entschuldigte sich und verwies auf den Drohnenzwischenfall. Derartige Störungen seien etwas, "das wir nicht unter Kontrolle haben", erklärte die Airline.

Ankommende Flieger wurden zu teils Hunderte Kilometer entfernten Flughäfen umgeleitet. Zum Teil landeten Passagiere statt in Gatwick in Frankreich oder den Niederlanden. Der Flughafen Gatwick rief Passagiere via Twitter auf, den Status von für an diesem Donnerstag geplanten Flügen bei der Airline zu prüfen. "Wir entschuldigen uns bei allen betroffenen Passagieren für die Unannehmlichkeiten, aber die Sicherheit unserer Passagiere und Mitarbeiter hat oberste Priorität", hieß es auf dem Twitter-Kanal des Flughafens. Gemeinsame Untersuchungen mit der Polizei seien angelaufen.



In den sozialen Netzwerken beschwerten sich derweil Reisende und fragten, wie es sein könne, dass Großbritanniens zweitgrößter Flughafen seinen eigenen Luftraum offenbar nicht im Griff habe.

Seit Juli schärfere Regeln für Drohnenbesitzer

In den vergangenen Jahren gab es etliche Berichte über Beinahe-Kollisionen von Drohnen und Passagierflugzeugen im Großraum London. Kleine Drohnen für Verbraucher sind immer beliebter – mit der Folge wiederholter Warnungen vor möglichen Gefahren für kommerzielle Flüge.

Ende Juli waren in Großbritannien neue Regeln für Drohnenbesitzer in Kraft getreten. Diese machen sich strafbar, sobald sich ihre unbemannten Fluggeräte einem Flughafengelände auf weniger als einen Kilometer nähern. Wird gar ein Flugzeug durch die Drohne gefährdet, riskiert der Besitzer eine Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren. Auch in Deutschland wurde im vergangenen Jahr eine Drohnenverordnung erlassen, die unter anderem eine Kennzeichnungspflicht sowie Flugverbotszonen festlegt.

Von dem Verkehrschaos in der Vorweihnachtszeit sind zahlreiche Passagiere betroffen: Gatwick südlich von London ist mit jährlich 45 Millionen Passagieren der siebtgrößte Flughafen in der EU – in Großbritannien die Nummer zwei hinter dem europaweiten Spitzenreiter London-Heathrow.

Dadurch können selbst kleine Probleme eine Kettenreaktion in ganz Großbritannien und dem Rest Europas auslösen, gerade kurz vor und während Feiertagen mit ausgelasteten Luftverkehrskontrollsystemen. Über den Flughafen werden eine Vielzahl von Kurz- und Langstreckenflügen abgewickelt – er gilt als wichtiges Drehkreuz für die Billigfluglinie easyJet. In der Regel geht der Betrieb in Gatwick auch nachts weiter, doch wird die Zahl der Flüge aus Gründen der Lärmbegrenzung eingeschränkt.