In meinem neuen Kombi ist viel Platz. Demnächst will ich mit meiner Familie in den Skiurlaub fahren. Darf ich den Raum ausnutzen und den Wagen bis unter die Decke mit Jacken, Skistiefeln, Koffern und den Spielsachen der Kinder beladen? Oder muss ich beim Blick durch den Innenspiegel noch etwas sehen können?, fragt ZEIT-ONLINE-Leser Markus Backhaus.

Die Weihnachtsferien stehen an. Viele Familien besuchen zuerst Oma und Opa und fahren dann weiter in den Skiurlaub. Bei einer vierköpfigen Familie kommt selbst ein Wagen mit großem Kofferraum an seine Kapazitätsgrenze. Wenn dann noch sperrig verpackte Geschenke, Skier, Snowboards, Helme und Ausrüstung sowie Silvesterkracher verstaut werden müssen, kann es schon mal eng werden.

"Jedes Auto darf nur so viel Ladung aufnehmen, wie in den Papieren vermerkt ist", sagt Herbert Engelmohr vom Automobilclub von Deutschland (AvD). Wie viel transportiert werden darf, lässt sich ganz einfach im Fahrzeugschein nachlesen, der offiziell Zulassungsbescheinigung heißt. Engelmohr nennt folgende Berechnung: "Das zulässige Gesamtgewicht minus Leergewicht, in dem bereits 75 Kilogramm für den Fahrer enthalten sind, ergibt die maximal mögliche Zuladung für Mitfahrende und Gepäck." Die notwendigen Angaben dazu findet man in dem etwas unübersichtlichen Dokument hinter den Bezeichnungen F.1 beziehungsweise F.2 für das Gesamtgewicht und hinter dem Buchstaben G für das Leergewicht.

Ist das Zuladegewicht klar, kommt es darauf an, den Wagen sinnvoll zu beladen. Als Faustregel rät Engelmohr: "Je schwerer der Gegenstand ist, desto weiter vorn und tiefer sollte er im Kofferraum oder Fahrzeuginnenraum liegen." Lose Teile wie etwa ein Atlas, der Verbandskasten oder elektronische Geräte und Bücher für die Kinder haben nichts auf der Hutablage verloren, denn sie könnten bei Bremsmanövern zu gefährlichen Geschossen werden und Insassen verletzen, warnt der Verbandsjurist. "Deshalb im Auto auch nur über die Höhe der Rücksitzlehne hinaus packen, wenn ein stabiles Trenngitter oder Netz zur Verfügung steht", sagt der AvD-Experte. Für Kombis ohne Trennnetze empfiehlt er, die Gepäckstücke nur so hoch zu laden, wie die Rückenlehne reicht.

Herbert Engelmohr ist Verbandsjurist des Automobilclub von Deutschland (AvD). Er befasst sich als Rechtsanwalt seit mehr als 20 Jahren mit verkehrsrechtlichen Fragestellungen.

Im Innenspiegel sollte die gesamte Heckscheibe zu sehen sein, in der Spiegelmitte die Mitte der Heckscheibe. Mit der Beladung des Fahrzeugs ändert sich der Spiegelwinkel: Dann muss man vom Fahrersitz aus die Spiegelposition nachjustieren. "Auch bei viel Gepäck an Bord muss die Fahrerin oder der Fahrer sicherstellen, dass die Sicht nach hinten stets ausreicht", sagt Engelmohr. Ist wegen des mitgeführten Gepäcks die Sicht über den Innenspiegel eingeschränkt oder unmöglich, dann muss man die linken und rechten Außenspiegel nutzen und dafür richtig einstellen: Aus der Fahrerposition heraus den sichtbaren Landschaftshorizont bei den Außenspiegeln etwa in die Spiegelmitte bringen und dann die beiden Außenspiegel in eine Position bringen, in der nur noch wenig vom eigenen Auto zu sehen ist. Damit verkleinert man den toten Winkel.

Wer ohne Mitfahrerinnen und Mitfahrer auf den Rücksitzen unterwegs ist, kann für sperrige und längere Gegenstände wie Skier die Rückbank ganz oder geteilt umlegen, sollte aber das Transportgut trotzdem gut sichern. Engelmohr empfiehlt die in vielen Autos vorhandenen Zurrösen. "Die dazu benötigten Gurte gibt es im Fachhandel und Baumärkten zu kaufen." Außerdem empfiehlt Engelmohr, den Reifendruck an die Ladung anzupassen. Fahrerinnen und Fahrer sollten sich zudem darauf einstellen, dass ein beladener Wagen einen längeren Bremsweg hat. Auch die Geschwindigkeit sollte dem voll beladenen Auto angepasst werden.

Wer regelmäßig in den Skiurlaub fährt, nutzt häufig eine Dachbox, um sperrige Skier und Stöcke zu verstauen – auf diese Weise verschafft man sich mehr Platz im Fahrzeug. Aber Achtung: Für sehr schweres Gepäck sind die Boxen nicht ausgelegt. "Schwere Gegenstände in einer Dachbox verändern den Schwerpunkt des Fahrzeuges ungünstig. Die Fahrstabilität sowie das Beschleunigungs- und Bremsverhalten werden negativ beeinflusst", sagt Engelmohr. Er empfiehlt, das maximale Ladegewicht der Box zu beachten. Auch hier gilt: Die zusätzliche Last auf dem Dach muss innerhalb des in den Papieren eingetragenen Gesamtgewichtes bleiben.