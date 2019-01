Nirgendwo sonst treffen in New York die verschiedenen Nationalitäten und Kulturen der Stadt so unmittelbar aufeinander wie in der U-Bahn. Darum zieht es den Fotografen Jamel Shabazz, 1960 im Stadtteil Brooklyn geboren, seit den Achtzigerjahren immer wieder in die Stationen und Züge der Subway. Er hält die Passagiere, ihre Mode und Stimmungen im Bild fest. Rund 30 von Shabazz' Fotografien zeigt die Kölner Galerie Bene Taschen bis zum 2. Februar 2019 in der Ausstellung City Metro.