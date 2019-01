Im Berufsverkehr kommt es an Autobahnkreuzen häufig zu einem Rückstau, der weit über den Abbiegefahrstreifen hinausreicht. Dann ordnen sich abbiegende Fahrzeuge oft verkehrswidrig auf dem Seitenstreifen der Autobahn ein statt auf dem rechten Fahrstreifen. Wie verhalte ich mich hier korrekt? Soll ich mich auf dem Seitenstreifen ans Ende der Schlange einreihen (dann begehe ich selbst eine Ordnungswidrigkeit) – oder soll ich an der Schlange vorbei fahren bis zum Beginn des Abbiegestreifens, mit der Folge, dass ich dort nicht hineingelassen werde, weil mich die schon länger wartenden Fahrzeuge als Vordrängler wahrnehmen, und ich mich durch das erforderliche Abbremsen in die Gefahr bringe, dass der hinter mir fließende Verkehr auf meinen Wagen auffährt?, fragt ZEIT-ONLINE-Leser Carsten Klein.

Auch wenn es verlockend ist, um schneller voran zu kommen: "Der Seitenstreifen darf auf Autobahnen grundsätzlich nicht befahren werden", sagt Rechtsanwalt Michael Schulte aus Lüdenscheid. "Wer den Seitenstreifen vor einer Ausfahrt befährt, ohne dass dies ausnahmsweise zulässig ist, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Es drohen 75 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg, denn derjenige nutzt in diesem Fall den Seitenstreifen zum schnelleren Vorankommen."

Michael Schulte Dr. Michael Schulte studierte und promovierte an der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität in Bonn. Seit 1999 ist er als Anwalt zugelassen, seit 2009 ist er Fachanwalt für Verkehrsrecht. Zusätzlich arbeitet Schulte auch als Fachanwalt für Familienrecht und Arbeitsrecht. Schulte ist Partner in der Kanzlei ALTROGGE+ in Lüdenscheid.

Wer durch das Fahren auf dem Seitenstreifen andere gefährdet, muss mit einem höheren Bußgeld von 90 Euro rechnen, wie Schulte hinzufügt. "Auf 110 Euro steigt das Bußgeld, wenn man durch dieses Verhalten sogar einen Unfall verursacht." Ein Ausnahmetatbestand, der das Befahren des Seitenstreifens rechtfertigen würde, liege in Carsten Kleins geschildertem Fall nicht vor, so der Fachanwalt.

Das vom Leser geschilderte Risiko, dass einen andere, dort unerlaubt Fahrende am Beginn des eigentlichen Abbiegestreifens nicht hineinlassen, hält Schulte für vernachlässigbar. Denn nicht der Leser, der regelkonform auf der Autobahn fährt, sondern die Fahrer auf dem Seitenstreifen verhalten sich verkehrswidrig. "Auch das beschriebene Risiko, dass der rückwärtige Verkehr davon ausgehen könnte, man würde gar nicht abbiegen wollen, sondern weiter geradeausfahren, ist hinzunehmen", sagt Schulte. "Im Übrigen müsste Herr Klein auch in angemessenem Abstand vor der Ausfahrt blinken und zudem die Geschwindigkeit reduzieren, so dass hier sicherlich keine besondere Gefahr gegeben ist."

Eine viel größere Gefahr sieht der Fachanwalt für Verkehrsrecht dagegen darin, den Seitenstreifen zu befahren: Autofahrerinnen und Autofahrer, die auf einer Autobahn unterwegs sind, rechneten nicht damit, dass sich von hinten ein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen nähere, sagt Schulte.