Die Deutsche Bahn muss wegen Verspätungen und Zugausfällen im Regionalverkehr hohe Vertragsstrafen an ihre Auftraggeber zahlen. Nach einer vertraulichen Mittelfristplanung, die dem Tagesspiegel in Auszügen vorliegt, summierten sich die Strafen allein seit 2017 auf fast 500 Millionen Euro. Bis 2023 erwarte Bahnchef Richard Lutz demnach insgesamt weitere rund 650 Millionen Euro Strafen, berichtet die Zeitung. Die Zahlungen beliefen sich damit auf fast 1,2 Milliarden Euro.

Eine Bahnsprecherin erklärte dem Bericht zufolge auf Anfrage, die internen Papiere würden grundsätzlich nicht kommentiert. Die Strafen verschlechtern laut Tagesspiegel die Ertragslage des größten Staatskonzerns enorm. Sie sind demnach in den Verträgen mit den Auftraggebern der Länder und Kommunen geregelt, die den Regionalverkehr ausschreiben, bestellen und bezahlen.



Anders als der eigenwirtschaftliche Schienenfernverkehr wird der Regionalverkehr in Deutschland über einen Ausschreibungsmodus gesteuert: Die Bundesländer vergeben den Zugbetrieb auf Netzen oder Strecken für einen vorher festgelegten Zeitraum an ein Unternehmen. Das ist auch heute noch vielfach die Deutsche Bahn – ihr Marktanteil lag 2016 bei 67 Prozent – aber inzwischen bekommen auch Konkurrenten wie Transdev, Netinera und Abellio häufig den Zuschlag. Die DB steht derzeit wegen der im vergangenen Jahr wiederholt mangelnden Zuverlässigkeit der Züge in der Kritik.