Wer in Deutschland den Führerschein erwerben will, muss nach dem Besuch der Fahrschule zunächst eine theoretische und dann eine praktische Prüfung bestehen. Die Theorieprüfung wird heutzutage am Computer abgelegt, Papier und Stift sind abgeschafft.

An den Fragen aber hat sich grundsätzlich nichts geändert: Der Prüfling muss die Regelungen der Straßenverkehrsordnung kennen und wissen, wie er oder sie sich etwa bei einer Panne und einem Unfall verhält. Der Kandidat oder die Kandidatin soll zeigen, dass er oder sie "mit den Gefahren des Straßenverkehrs und den zu ihrer Abwehr erforderlichen Verhaltensweisen vertraut ist", wie es in der Fahrerlaubnis-Verordnung heißt.

Der Katalog umfasst Hunderte von Fragen zu Themen wie Geschwindigkeit, Überholen, Ladung, Verkehrszeichen, Umweltschutz und Fahrphysik – daraus sind für den Pkw-Führerschein 30 zu beantworten. Wir haben 16 Fragen ausgesucht.