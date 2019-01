"Freie Fahrt für freie Bürger"? In Deutschland ist eine Debatte um eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen entbrannt. Was sagt ein Verkehrspsychologe dazu? Fragen an Bernhard Schlag, Seniorprofessor an der Technischen Universität Dresden.

ZEIT ONLINE: Herr Schlag, was treibt jene Autofahrer, die sich gegen ein generelles Tempolimit wehren?

Bernhard Schlag: Offensichtlich hat sich in Deutschland die Idee eines Gewohnheitsrechts herausgebildet, so schnell wie möglich fahren zu dürfen und keinerlei Grenzen zu haben. Manche vergleichen das mit der Freiheit in den USA, eine Waffe zu tragen. Das ist erstaunlich und zugleich problematisch. Erstaunlich, weil diese Leute im Ausland ja durchaus geneigt sind, sich dort an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten – und die sind zum Teil niedriger als 130 km/h, etwa in der Schweiz. Man muss aber bei einem Großteil dieser Fahrer davon ausgehen, dass sie lediglich von den hohen Strafen dort abgeschreckt werden und nicht grundsätzlich einsehen, dass die Regelung vernünftig ist. In Deutschland treten sie dann wieder aufs Gaspedal.

ZEIT ONLINE: Und was ist für Sie an der Sache problematisch?

Schlag: Die Politik hat so lange mit der Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung gewartet, dass ein solcher Schritt nun umso schwerer umzusetzen ist. Hier wirkt etwas, das wir Psychologen als ungünstiges Framing bezeichnen. Das gefühlte Gewohnheitsrecht führt dazu, dass alle, die gern sehr schnell fahren, ein Tempolimit als Verlust wahrnehmen. Man könnte es ja auch als Gewinn framen, in dem Sinn, dass die Allgemeinheit von einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen profitiert und auch der Fahrer oder die Fahrerin selbst die Fortbewegung bei 130 km/h als entspannter empfinden als bei 200 km/h. Leider wird in Deutschland das Tempolimit nicht in diesem positiven Kontext diskutiert. Dabei ist dieser positive Kontext sehr viel rationaler als der Wunsch, besonders schnell fahren zu dürfen.

ZEIT ONLINE: Welche Vorteile sehen Sie in einem generellen Tempolimit?

Bernhard Schlag Bernhard Schlag ist Seniorprofessor für Verkehrspsychologie an der Technischen Universität Dresden. Er forscht vor allem zu psychologischen Fragen des Verkehrsverhaltens und zur Akzeptanz von Innovationen und Möglichkeiten der Einstellungs- und Verhaltensänderung.

Schlag: Die Reduzierung der mittleren gefahrenen Geschwindigkeiten hat nachweislich einen positiven Effekt auf die Unfallhäufigkeit, vor allem auf Unfälle mit Personenschäden. Mit niedrigerer Aufprallgeschwindigkeit nimmt zudem die Unfallschwere ab. Das heißt, es würden weniger Menschen auf der Autobahn ihr Leben verlieren.

ZEIT ONLINE: Wie groß ist die Wirkung?

Schlag: Ein schwedischer Kollege hat sehr gut belegt, dass mit einer Senkung der gefahrenen Geschwindigkeit um fünf Prozent die Zahl der Unfälle mit Personenschäden um zehn Prozent sinkt und die Unfälle mit Getöteten um 20 Prozent abnehmen. Das Argument der Gegenseite, es würden auf der Autobahn ohnehin weniger Unfälle als auf Landstraßen passieren, kann kein Grund sein, untätig zu bleiben. Auf der Autobahn sterben zu viele Menschen, das lässt sich deutlich reduzieren.

ZEIT ONLINE: Auch wer mit 200 oder 250 km/h über die Autobahn fährt, will doch – unterstelle ich mal – sicher am Ziel ankommen. Blenden solche Fahrer die höheren Gefahren einfach aus?

Schlag: Wer sehr schnell fährt, glaubt natürlich, dass er dieses Tempo auch beherrscht. Das suggerieren ihm auch die Autohersteller, die solche Geschwindigkeiten in ihren Fahrzeugen möglich machen. Wir haben heute keine Autos mehr, die schon ab 100 km/h anfangen zu vibrieren oder bei 150 km/h extrem laut werden. In einem Mittelklassefahrzeug haben Sie bei Tempo 150 ein Gefühl, wie Sie es vor 30 Jahren bei 80 km/h hatten. Das verändert die Welt des Wahrgenommenen.

ZEIT ONLINE: Hat der SUV-Boom in den letzten Jahren dieses Gefühl, sich in einem sicheren Kasten zu bewegen, noch verstärkt?

Schlag: Ja, das ist für Psychologen ein interessantes Phänomen. Die Menschen geben sehr viel Geld aus, um sich Sicherheit zu kaufen – oder gefühlte Sicherheit. Und verhalten sich dann so, dass sie für andere Unsicherheit produzieren. Das ist wie bei den Eltern, die ihre Kinder in großen Autos zum Kindergarten oder zur Schule bringen: Sie tun das, damit ihre Kinder sicher ankommen, aber zugleich machen sie die Situation für die anderen Kinder weniger sicher. Was das schnelle Fahren auf der Autobahn betrifft, wird das Sicherheitsgefühl aber nicht nur durch das Auto erzeugt, sondern auch durch die Straße.

ZEIT ONLINE: Wie meinen Sie das?

Schlag: In Deutschland sind die Autobahnen viel großzügiger gebaut als in anderen Ländern, um diesen hohen Geschwindigkeiten Rechnung zu tragen. Dadurch bekommen viele Autofahrer das trügerische Gefühl, dass auch 200 oder 250 km/h beherrschbar seien – zumal jene, die sich auch noch für überdurchschnittlich gute Fahrer halten.