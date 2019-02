Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Position von VW-Kunden im Dieselskandal gestärkt. In einem veröffentlichten Hinweisbeschluss teilte das Gericht in Karlsruhe mit, dass nach seiner "vorläufigen Rechtsauffassung" bei einer illegal eingerichteten Abschalteinrichtung von einem "Sachmangel auszugehen sein dürfte". In diesem Fall hätten Käuferinnen und Käufer eines Neuwagens mit illegaler Abschalteinrichtung Anspruch auf einen mangelfreien Ersatz.

Anlass für die Mitteilung ist die kurzfristige Absage einer Verhandlung am 27. Februar. An diesem Tag sollte eigentlich über die erste Klage im Zusammenhang mit dem Dieselskandal verhandelt werden, die es bis zum BGH geschafft hat. Dieser Termin ist nun laut BGH aufgehoben. Der klagende Käufer habe seine Revision zurückgenommen, weil sich die Parteien verglichen hätten.



Mit dem Rückzieher wird das vorinstanzliche Urteil des Bamberger Oberlandesgerichts rechtskräftig. Dort war der Kläger unterlegen. Verbraucheranwälte werfen den Autokonzernen vor, gezielt Vergleiche zu schließen, um ein höchstrichterliches Urteil zu vermeiden.

Der Kläger wollte erreichen, dass sein Autohändler einen kurz vor Bekanntwerden des Abgasskandals 2015 neu gekauften VW Tiguan zurücknimmt und ihm dafür ein anderes Auto ohne das Problem gibt. Das wurde von den Gerichten mit der Begründung abgewiesen, dass der Fahrzeugtyp so nicht mehr hergestellt wird. Es sei deshalb gar nicht möglich, ein gleichartiges und gleichwertiges Auto zu liefern.

Nach Angaben von Volkswagen sind derzeit in Deutschland etwa 50.000 Kundenklagen anhängig, die die Volkswagen AG, eine Konzerngesellschaft oder einen Händler betreffen. 14.000 Urteile oder Beschlüsse seien ergangen, mehrheitlich im Sinne des Konzerns. Allerdings wurde noch kein Verfahren vor dem BGH verhandelt. Neben zivilrechtlichen Klagen von Autobesitzern, die sich getäuscht fühlen, gibt es aber auch Klagen von Anlegern und Investoren. Außerdem wird strafrechtlich ermittelt.