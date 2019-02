Nach Frankreich hat nun auch Spanien die Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen herabgesetzt: Auf vielen größeren, wo bisher maximal 100 Stundenkilometer erlaubt waren, sind jetzt noch höchstens 90 km/h zulässig. Auf kleineren Landstraßen galt bereits Tempo 90. Landesweit wurden auf rund 7.000 Straßenkilometern mehr als 2.700 Verkehrsschilder ausgetauscht. Nur auf Landstraßen mit einer baulichen Trennung der Fahrstreifen darf weiter 100 km/h schnell gefahren werden.

80 Prozent der Unfälle mit tödlichem Ausgang geschehen in Spanien auf Landstraßen. Die Maßnahme soll nun helfen, die Zahl tödlicher Verkehrsunfälle zu reduzieren. Spanien folgt dem Vorbild Frankreichs: Dort hatte die Regierung zum 1. Juli 2018 die Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen ohne trennenden Mittelstreifen von 90 auf 80 km/h gesenkt, ebenfalls mit dem Ziel, die Unfallzahlen zu senken.

Anhänger eines strengeren Tempolimits auf Landstraßen in Deutschland sehen Frankreich und Spanien als Vorbild, denn auch hierzulande sterben nach wie vor viele Menschen auf solchen Straßen. 2017 verloren in Deutschland insgesamt 3.180 Personen bei Verkehrsunfällen ihr Leben, mehr als die Hälfte davon auf einer Landstraße – obwohl nur rund 25 Prozent aller Verkehrsunfälle dort passieren. Grund ist in vielen Fällen eine überhöhte Fahrgeschwindigkeit. Experten sagen, bei geringerem Tempo wären Reaktions- und Bremsweg kürzer, dadurch könnten viele Unfälle vermieden werden oder hätten weniger schlimme Folgen.



Experten fordern Tempo 80 für schmale Landstraßen

Schon 2015 plädierte daher der Deutsche Verkehrsgerichtstag, eine jährlich stattfindende Fachkonferenz, für die generelle Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen. Die Experten empfahlen eine Umkehrung von Regel und Ausnahme: Das Regeltempo – aktuell 100 km/h – sollte auf 80 km/h gesenkt werden, gut ausgebaute Straßen könnten im Gegenzug für Tempo 100 freigegeben und entsprechend beschildert werden.

Ähnlich sieht das auch der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR), der für schmale Landstraßen mit einer Fahrbahnbreite von sechs Metern und weniger eine Senkung auf 80 km/h fordert. Das beträfe laut DVR einen Großteil der Landstraßen. Gerade schmale, kurvige Straßen seien für Tempo 100 gar nicht gebaut, argumentiert der Verband.

Für ein abgestuftes System plädiert der Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV), Siegfried Brockmann. Den Vorschlag des DVR unterstützt er ausdrücklich. Schließlich seien die Außerortsstraßen in ihrer Qualität durchaus sehr verschieden. "Kreisstraßen etwa sind sehr oft schmaler als Landesstraßen. Fahrfehler in einer Kurve führen auf schmalen Straßen häufiger zu tödlichen Unfällen als auf breiteren Straßen", erläutert Brockmann. Zudem hätten schmale Außerortsstraßen meist auch eine schlechtere Fahrbahnoberfläche.

Schon heute können die zuständigen Behörden in Gefahrenbereichen auch 80 oder gar nur 70 km/h als zulässiges Höchsttempo anordnen. Untersuchungen hätten gezeigt, dass dort Geschwindigkeitsüberschreitungen weniger hoch ausfielen als in den Bereichen, wo keine Schilder stehen, also generell Tempo 100 gilt. "Offenkundig haben die Schilder eine zusätzliche Appellfunktion", schlussfolgert Brockmann.