Die Deutsche Bahn hat ihre Kunden im vergangenen Jahr im Nah- und Fernverkehr mit insgesamt 53,6 Millionen Euro entschädigt. Das sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Das ist ein deutlicher Anstieg: Im Jahr zuvor ließen sich Bahn-Kundinnen und -Kunden 34,6 Millionen Euro erstatten – knapp 20 Millionen Euro weniger. Wegen der zahlreichen Zugausfälle und Verspätungen hatte der Vorstand der Deutschen Bahn in diesem Januar ein Paket zur Verbesserung der Pünktlichkeit vorgestellt.



Die Anzahl der Reisenden, die Entschädigungen einforderten, erhöhte sich deutlich. 2,7 Millionen füllten im vergangenen Jahr das Fahrgastrechte-Formular aus, ein Drittel mehr als 2017. Daraus folgt, dass auch die durchschnittliche Entschädigungssumme steigt. Knapp 20 Euro waren es 2018, im Vorjahr noch gut 19 Euro.

Zahlreiche Eisenbahnunternehmen sind am Entschädigungssystem beteiligt, nicht nur die Deutsche Bahn. Die größten Summen betreffen aber den Fernverkehr, den fährt fast ausschließlich der Staatskonzern.

2018 ist fast jeder Fernzug zu spät gekommen. Knapp zehn Prozent der Fernzüge pro Tag verließen gar nicht erst den Bahnhof. Die Bahn verwies auf externe Einflüsse: Stürme, Starkregen, Blitzeinschläge und Trockenheit hätten die Züge ausgebremst. Hinzu kam eine Streckensperrung nach dem Brand in einem ICE und ein Warnstreik im Dezember.

Zuletzt entgleiste am Sonntagabend ein ICE aus Deutschland mit etwa 240 Menschen an Bord in Basel. Der Triebkopf und ein Waggon waren bei der Zufahrt zum Bahnhof Basel SBB aus den Schienen gesprungen. Verletzte gab es keine. Derzeit ist der Zugverkehr in Basel eingeschränkt.



Strecke Basel Badischer Bhf.–Basel SBB nach Entgleisung unterbrochen https://t.co/rAr4fMi6fr pic.twitter.com/nxdXfNFaKJ — SBB Medienstelle (@sbbnews) 17. Februar 2019

Kunden könnten bald höhere Entschädigungen erhalten

Die Bahn will in diesem Jahr etwa 22.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen, nachdem bereits im Vorjahr rund 24.000 rekrutiert wurden. Mit mehr Lokführern und Technikerinnen sollen Zugausfälle und Verspätungen bekämpft werden.

Reisende können ein Viertel des Fahrpreises erstattet bekommen, wenn der Zug mindestens eine Stunde zu spät kommt. Ab zwei Stunden ist es die Hälfte.

Künftig können sich geschädigte Kundinnen und Kunden vielleicht noch mehr Geld zurückholen. Das EU-Parlament fordert, dass schon ab einer Stunde die Hälfte des Fahrkartenpreises fällig wird, ab eineinhalb Stunden dann drei Viertel. Bei mehr als zwei Stunden soll nach dem Willen der EU-Parlamentarier der volle Preis erstattet werden.