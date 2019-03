"Sie können in Nordamerika jetzt einen Tesla mit Ihrem Handy in rund einer Minute kaufen, und das wird bald auch weltweit möglich sein." Was Tesla da mitteilt, klingt nach einer Innovation – soll aber offensichtlich davon ablenken, dass man die Elektroautos der Marke bald nicht mehr so kaufen kann, wie es üblich und sinnvoll ist. Denn Tesla will mit der Umstellung auf den Onlineverkauf alle seine Filialen schließen, bis auf wenige Ausstellungsräume.

Sonst ist es üblich, ein Auto beim Händler anzuschauen, anzufassen, es Probe zu fahren, sich die Eindrücke durch den Kopf gehen zu lassen und dann eine wohlüberlegte Entscheidung zu treffen. Stattdessen sollen Kundinnen und Kunden von Tesla künftig nur noch ein paarmal auf ihr Smartphone drücken, schon ist das Auto bestellt. Es ist also keine Entscheidung für den Onlinehandel, sondern gegen den klassischen Verkauf.

Vor zwei Jahren noch hatte Tesla-Chef Elon Musk angekündigt, die Zahl der Filialen deutlich zu erhöhen. Als Vorbild diente damals der Smartphonehersteller Apple, dessen Geschäfte wie Tempel aufgebaut sind. Dort sollen die Jünger die Geräte anfassen können, auch wenn sie sie dann online bestellen. Tesla rückt jetzt nicht nur von diesem Prinzip ab, sondern stellt es auf den Kopf.



Der Autohersteller hat den reinen Onlineverkauf als Möglichkeit identifiziert, viel Geld zu sparen. Und sparen muss Tesla, sonst kann Musk sein Versprechen nicht halten, das Model 3 nun endlich für 35.000 Dollar anzubieten (wenn auch mit geringerer Reichweite), also ein Elektroauto für eine weitaus größere Zielgruppe als bisher. Bisher ist Tesla eine Marke für reiche Avantgardisten – das Model 3 soll Tesla auf dem Massenmarkt etablieren. Das Fahrzeug wird bereits in den USA und seit Kurzem auch in Deutschland angeboten, aber bisher zu einem deutlich höheren Preis. Momentan ist unklar, wann Tesla auch in Deutschland die günstigere Model-3-Variante anbieten wird.

Musk geht das Risiko, die Filialmitarbeiter trifft es

Den Schritt zu online only würde sich sonst wohl kein Hersteller trauen, zumal für ein Produkt auf solchem Preisniveau. Mit ein paar Klicks Zehntausende Euro für etwas auszugeben, das man vorher nie gesehen hat, klingt eher wie eine Falle als eine Verheißung. Bei Tesla könnte es dennoch funktionieren. Die Marke hat es in den vergangenen Jahren geschafft, den Hype um sich so zu nähren, dass bei vielen Fans rationale Überlegungen eine untergeordnete Rolle spielen.

Um die Hürde zum Onlinekauf zu senken, bietet Tesla den Käuferinnen und Käufern an, ihr Auto umstandslos wieder zurückgeben zu können. Bis zu einer Woche oder 1.000 gefahrenen Meilen nach dem Kauf soll das möglich sein. "Sie könnten einen Tesla kaufen, bei einem Wochenendtrip mit Freunden Hunderte Meilen fahren und ihn dann umsonst zurückgeben", schreibt Tesla. Wegen der angeblich größten Zufriedenheitswerte im Vergleich aller Automodelle sei man jedoch zuversichtlich, dass die Kunden den Tesla nach dem Wochenendtrip doch behalten wollen. Wenn sie mindestens 35.000 Dollar übrig haben, versteht sich.



Es ist dieses Selbstbewusstsein bis hin zur Selbstüberschätzung, mit dem Elon Musk Tesla groß gemacht hat. Der Unternehmer ist bereit, jedes Risiko einzugehen, um seine Visionen umzusetzen. Darunter müssen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leiden. Schon im Januar kündigte Musk an, sieben Prozent der Stellen bei Tesla zu streichen. Jetzt erleben auch die Filialbeschäftigten, was es bedeutet, für Musks Visionen zu arbeiten.