Die US-Luftfahrtsbehörde Federal Aviation Administration (FAA) hat den Flugzeugbauer Boeing zu Änderungen an den Maschinen des Typs Boeing 737 Max 8 aufgefordert. Nötig seien unter anderem die Überarbeitung der Software und das Kontrollsystem MCAS, das einen Strömungsabriss verhindern soll, erläuterte die FAA am Montag. Die entsprechende offizielle Anweisung soll demnach spätestens im kommenden April erfolgen. Die Behörde ordnete allerdings nicht an, dass alle Boeing 737 Max 8 vorerst am Boden bleiben müssen.



Laut der US-Verkehrsministerin, Elaine Chao, werde die FAA sofort Maßnahmen einleiten, sollten bei den anstehenden Untersuchungen Sicherheitsrisiken entdeckt werden. "Ich möchte den Menschen versichern, dass wir diese Zwischenfälle, diese Unfälle, sehr ernst nehmen", sagte sie. Der Aktienkurs des Boeing-Konzerns war am Montag aufgrund des Absturzes einer zweiten Maschine 737 Max um rund fünf Prozent eingestürzt.

Zwei Abstürze innerhalb eines halben Jahres

Am Montag war eine Boeing 737 Max 8 von Ethiopian Airlines kurz nach dem Start in Addis Abeba abgestürzt – alle 157 Menschen an Bord kamen ums Leben. Unter ihnen waren fünf Deutsche, sowie mehrere Mitarbeiter von UN-Organisationen.

Augenzeugen zufolge soll vor dem Absturz Rauch vom hinteren Teil der Passagiermaschine aufgestiegen sein. Das Flugzeug habe dann zwei Mal rotiert, ehe es aufgeschlagen und explodiert sei, sagte Tamrat Abera der Nachrichtenagentur AP. Rauch sei in dem Himmel aufgestiegen.

Es war bereits das zweite Unglück innerhalb eines halben Jahres mit dem Flugzeugtyp. Erst im Oktober war eine Boeing 737 MAX 8 indonesischen Fluggesellschaft Lion Air vor der Küste Sumatras abgesütürzt – auch damals starben alle 181 Menschen an Bord.

Boeing will Steuer-Software ändern

Boeing teilte mit, man werde die Untersuchungen der Absturzursachen unterstützen. Nach Angaben des Konzerns wurden über 370 Maschinen dieses Typs an 47 Kunden ausgeliefert. Der US-Flugzeughersteller kündigte zudem baldige Änderungen an der Steuerungssoftware des betroffenen Flugzeugmodells an. Das Software-Upgrade solle in den kommendem Wochen bei allen Maschinen aufgespielt werden.

Als Konsequenz auf die vergleichsmäßig häufigen Abstürzen des neuen Boeing-Flugzeugtyps, haben die Luftfahrtbehörden in China, Indonesien und weitere Fluggesellschaften entschieden, den Flugzeugtyp bis auf weiteres nicht mehr fliegen zu lassen. In anderen Ländern haben Fluggesellschaften entschieden, diese Flugzeuge vorerst nicht mehr zu nutzen.