Der gesamte Luftraum der EU wird für Flugzeuge des Typs Boeing 737 Max 8 gesperrt. Die europäische Flugaufsicht EASA verhängte ein Flugverbot für diese Maschinen, nachdem am Sonntag ein solches Flugzeug in Äthiopien abgestürzt war. 157 Menschen starben. Die Sperrung gelte ab Dienstagabend 20.00 Uhr (MEZ).

Zuvor hatten mehrere EU-Staaten ihren Luftraum gesperrt, darunter Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte zur Begründung seiner Entscheidung mitgeteilt: "Sicherheit geht absolut vor. Bis alle Zweifel ausgeräumt sind, habe ich veranlasst, dass der deutsche Luftraum für die Boeing 737 Max ab sofort gesperrt wird." Dem Sender n-tv sagte er, in Deutschland gebe es zwar keine Starts und Landungen, aber zahlreiche Überflüge dieser Maschinen. Ein Ministeriumssprecher sagte, die Unglücksursache stehe derzeit noch nicht fest. Zurzeit gebe es mehr Zweifel als Erkenntnisse.



Am Sonntag war eine Boeing 737 Max 8 von Ethiopian Airlines in Äthiopien abgestürzt, 157 Menschen kamen ums Leben. Im Oktober waren beim Absturz einer baugleichen Maschine der Fluggesellschaft Lion Air in Indonesien 189 Menschen gestorben. Mehrere Länder sowie Äthiopiens nationale Fluggesellschaft Ethiopian Airlines hatten Startverbote für alle Flugzeuge des Typs verhängt.



Meistverkauftes Verkehrsflugzeug der Welt

Als erstes deutsches Unternehmen kündigte der Reisekonzern Tui an, alle Flüge mit diesem Flugzeugtyp würden eingestellt. Der Schritt umfasse alle Fluggesellschaften des weltgrößten Reisekonzerns. Kundinnen und Kunden, die von diesem Mittwoch an auf Flüge mit einer der 15 Boeing-Max-Maschinen gebucht sind, will der Konzern auf seiner Internetseite über Änderungen der Reisepläne informieren.



Tui hat bei seinen Airlines in Großbritannien und den Benelux-Ländern insgesamt 15 Maschinen des Typs im Einsatz. Die deutsche Tochter Tuifly soll ihre erste Maschine der Reihe erst in einigen Wochen bekommen. Zuvor hatte Tui wiederholt betont, dass die Jets sicher seien und der Konzern sie weiterhin in der Luft lasse.



Luftraum gesperrt: B737 Max 8 müssen umkehren Mehrere Maschinen wie der Turkish-Airlines-Flug TK1997 mussten zurück zum Abflug-Airport.

Die Boeing 737 ist das meistverkaufte Verkehrsflugzeug der Welt. Die 737-Max-Reihe ist die neueste Variante und wird erst seit 2017 eingesetzt. Der US-Hersteller hat bereits mehr als 350 Maschinen ausgeliefert und noch Tausende Bestellungen in seinen Auftragsbüchern.

Boeing: "Wir haben volles Vertrauen in die Sicherheit"

Derweil verteidigte der US-Flugzeughersteller Boeing die betroffene Baureihe 737 Max. "Wir haben volles Vertrauen in die Sicherheit", teilte der Konzern mit. Boeing äußerte aber zugleich nach etlichen Startverboten weltweit Verständnis dafür, dass Aufsichtsbehörden und Airlines "Entscheidungen treffen, die sie am angemessensten für ihre Heimatmärkte halten".



Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben weiter mit Regulierern und Kunden zusammen, damit diese die nötigen Informationen erhielten, um Vertrauen in den Betrieb der Flotte zu haben. Boeing verwies zudem darauf, dass die US-Luftfahrtbehörde FAA derzeit keine weiteren Maßnahmen fordere.



Die FAA hatte Boeing allerdings zu Änderungen an den Maschinen aufgefordert. Nötig seien unter anderem die Überarbeitung der Software und des Kontrollsystems MCAS, das einen Strömungsabriss verhindern soll, hieß es in einer FAA-Mitteilung. Die offizielle Anweisung soll spätestens im kommenden April erfolgen.