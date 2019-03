Die Deutsche Bahn will die Ausstattung der Intercity-Züge aufbessern. Dazu will der Konzern nach eigenen Angaben insgesamt 48 Millionen zur Verfügung stellen. Der Großteil dieser Summe – 30 Millionen Euro – werde dazu verwendet, IC-Züge mit einem kostenfreien Internetzugang auszustatten.



Bislang können Fahrgäste nur in ICEs WLAN nutzen. Künftig solle dieselbe Technik, die in den ICEs verbaut sei, auch in IC-Züge zum Einsatz kommen. Seit Mitte März ist bereits in einigen dieser Züge testweise WLAN verfügbar.



Mit den verbleibenden 18 Millionen Euro wolle die Bahn Sitzpolster, -bezüge und Toiletten in den älteren Intercity-1-Zügen erneuern. Insgesamt sollen in den kommenden drei Jahren rund 1.000 Intercity-Wagen umgerüstet werden. Bis 2021 soll der Erneuerungsprozess abgeschlossen sein.