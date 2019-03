Streng genommen ist es nicht erlaubt, den Roller auf dem Gehweg abzustellen – außer ein Verkehrszeichen erlaubt das ausdrücklich. Denn die Straßenverkehrsordnung unterscheidet nicht zwischen Motorrollern, Motorrädern und Autos. Sie alle müssen also eigentlich am Straßenrand abgestellt werden.

Das Problem an der Sache: Die Rollerfahrerin muss sich wie ein Autofahrer an die Gegebenheiten vor Ort halten – also etwa bei entsprechender Vorgabe Geld in eine Parkuhr werfen oder einen Parkschein ziehen. Das Ticket muss am Fahrzeug zum Beispiel mit Klebeband befestigt werden. Um möglichem Streit mit dem Ordnungsamt vorzubeugen, sollte man den Kontrollzettel aus dem Parkautomaten mitnehmen und aufbewahren, denn ein Scherzbold könnte ja am Roller den Parkschein entfernen. Nicht erlaubt ist es, das Zweirad auf Flächen abzustellen, die als reine Pkw-Parkplätze ausgewiesen sind.

Ein weiteres Problem: Der Gesetzgeber gibt in der StVO vor, dass "Fahrzeuge, die ohne Schwierigkeiten von der Fahrbahn entfernt werden können", etwa Krafträder, dort über Nacht nicht unbeleuchtet stehen gelassen werden dürfen. Damit ist der Straßenrand zumindest nachts auch tabu.



Roller auf dem Bürgersteig zu parken (oder neben Fahrradständern) wird aber meist geduldet, wenn der Gehweg breit genug ist und niemand behindert wird. Sonst darf der Roller auch abgeschleppt werden. Klar ist aber: Das Rumrollern auf dem Gehweg ist verboten. Wer seinen Roller dort abstellen will, muss ihn schieben.