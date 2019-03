Ich war schon öfter, gerade in Frankfurt, mit der Situation konfrontiert, dass ich vor einer roten Ampel stand und von hinten ein Rettungswagen nahte. Als Autofahrer musste ich natürlich Platz machen, nur: Zur Seite ausweichen war wegen der straßenbaulichen Gegebenheiten nicht möglich, also mussten ich und andere Verkehrsteilnehmer auf die Kreuzung fahren. Wenn es hier nun zu einem Unfall käme, würde ich dann trotz der Ausnahmesituation eine Teilschuld bekommen? Und wie gehe ich als Autofahrer am besten vor, um das Unfallrisiko in so einer Situation zu minimieren? Das will ZEIT-ONLINE-Leser Lars Rewald aus Frankfurt am Main wissen.

Eine knifflige Frage, wie der Frankfurter Verkehrsrechtsanwalt Andreas Krämer bestätigt. Wenn ein Autofahrer einen nahenden Rettungswagen hört oder bereits sieht, darf er sich nämlich nur auf das Sonderrecht berufen und trotz einer roten Ampel in die Kreuzung einfahren, wenn er sich vergewissert hat, dass sich der bevorrechtigte Verkehr darauf eingestellt hat. "Hier gilt es zu bedenken: Je mehr diese Person von Verkehrsregeln abweichen will, desto größer die Sorgfaltspflicht", warnt Krämer.

Niemand sollte deshalb darauf vertrauen, dass die anderen Fahrzeuge schon Platz machen. "Wer beispielsweise bei Rot in eine Kreuzung fährt, darf sich über fremden Vorrang nur hinwegsetzen, wenn er sieht, dass der bevorrechtigte Verkehr ihm den Vorrang einräumt. Er darf nicht darauf vertrauen, der sonstige Verkehr werde ihm schon den Vorrang einräumen", sagt der Fachanwalt und verweist auf ein entsprechendes Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt vom 9. November 2017 (Az.: 1 U 100/17).

Andreas Krämer absolvierte Studium und Referendariat in Gießen und Brüssel. Als Rechtsanwalt spezialisierte er sich auf Verkehrsrecht sowie Personenversicherungsrecht. Krämer arbeitet in eigener Kanzlei in Frankfurt am Main.

Alle Betroffenen, die wegen des Sonderfahrzeugs in die Kreuzung fahren, sollten darum sehr sorgfältig und umsichtig reagieren, wenn sie beispielsweise einem Rettungswagen, der Polizei oder der Feuerwehr den Weg frei machen. "Allen obliegen die gleichen Sorgfaltspflichten", sagt Krämer.

Für die Schuldfrage kommt es auf den Einzelfall an, wie der Jurist erläutert: Eine Mitschuld könne sowohl das Sonderrechtsfahrzeug, also Krankenwagen, Polizei oder Feuerwehr, als auch das Fahrzeug, das den Weg erst für das Sonderrechtsfahrzeug frei mache, treffen. "Gefährlich wird es meist dann, wenn sich der wirklich Bevorrechtigte auf die für ihn Grün zeigende Ampel berufen kann", sagt Krämer.