Die Deutsche Bahn stoppt wegen Sturmtief Eberhard den Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen. Die Züge würden am nächsten Bahnhof angehalten, sagte ein Bahnsprecher. Die Entscheidung sei wegen "vieler gesperrter Strecken und zur präventiven Schadensabwendung" getroffen worden, teilte das Unternehmen auf Twitter mit.

Dadurch gibt es derzeit keine Reisemöglichkeit zwischen NRW und Hamburg, Hannover, Kassel sowie Frankfurt am Main. Auch der Regionalverkehr und der S-Bahn-Betrieb wurden von der DB Regio AG "bis auf Weiteres" eingestellt. Die internationalen Züge nach Belgien und in die Niederlande fielen komplett aus. Die Bahn informiert auf ihrer Website über die Störungen.



#Sturmschäden auf vielen Strecken in #NRW - #Fernverkehr stellt innerhalb #NRW den Zugverkehr aufgrund vieler gesperrter Strecken und zur präventiven Schadensabwendung ein. :-(

Wir melden uns, sobald es Neuigkeiten gibt. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) 10. März 2019

Auch in Hessen und Rheinland-Pfalz hat der Sturm Eberhard dafür gesorgt, dass Strecken nicht befahrbar sind, zum Beispiel zwischen Hanau und Aschaffenburg oder zwischen Mainz und Koblenz.



Langsame Fahrt in Unwettergebieten

Die Bahn rechnete auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Beeinträchtigungen des Zuverkehrs. Das Unternehmen Länderbahn wies seine Lokführerinnen und Lokführer in den Unwettergebieten in Bayern und Sachsen an, aus Sicherheitsgründen langsamer zu fahren.

Grundsätzlich behalten für Sonntag gültige Fahrkarten für den Fernverkehr ihre Gültigkeit und können entweder kostenfrei storniert oder bis eine Woche nach Störungsende genutzt werden. Das gilt auch für zuggebundene Fahrkarten.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für Sonntag vor orkanartigen Böen über der Mitte und dem Süden Deutschlands gewarnt. Noch bis zum Abend um 20 Uhr gilt für weite Teile Nordrhein-Westfalens die zweithöchste Unwetterwarnstufe. Am Montag sei im Westen, in der Mitte und im Süden Deutschlands wieder mit stürmischen Böen und im Westen auch mit Sturmböen zu rechnen.