Wer beim Bahnfahren eine Verspätung hat, soll zukünftig unbürokratischer an seine Entschädigung kommen. Statt mit komplizierten Formularen soll dies laut Bahn künftig online möglich sein. "Es ist verständlich, dass das derzeitig praktizierte Entschädigungsverfahren von unseren Kunden als nicht mehr zeitgemäß empfunden wird und diese sich einfache Lösungen wünschen", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Der Konzern steht dazu nach eigenen Angaben in Kontakt mit dem Verbraucherschutz- und dem Verkehrsministerium. Auch arbeite man an den technischen Voraussetzungen. So ist noch unklar, wie genau der Entschädigungsantrag künftig digital gestellt werden soll. Denkbar ist, dass dies direkt über die Bahn-Internetseite gemacht werden könnte. Zugleich soll auch die Bearbeitung der Fälle digitalisiert werden. Das Projekt sei aber technisch wie fachlich komplex und erfordere daher noch etwas Zeit, sagte der Sprecher.

Dem Fahrgastrecht zufolge muss Reisenden ab einer Verspätung von einer Stunde auf Antrag ein Viertel des Fahrpreises erstattet werden. Ab zwei Stunden ist bereits die Hälfte fällig. Bisher ist recht umständlich, einen Antrag auf Entschädigung zu stellen: Ein Formular muss ausgefüllt und in einem Reisezentrum abgeben oder per Post an das Servicecenter Fahrgastrechte in Frankfurt geschickt werden.

Einen Onlineprozess für die Entschädigungen fordern Verbraucherschützerinnen bereits seit Jahren. "Dass Geschädigte das Fahrgastrechte-Formular ausdrucken und per Briefpost zusenden müssen, ist nicht mehr zeitgemäß, sondern geradezu antiquiert", sagte Verkehrsexpertin Marion Jungbluth vom Verbraucherzentrale Bundesverband dem Handelsblatt.

Scheuer für automatische Entschädigung

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ist unterdessen dafür, dass Fahrgäste im Bahn- und Luftverkehr im Falle von Verspätungen automatisch entschädigt werden. "Wir werden die Fahrgastrechte stärken müssen – bei der Bahn, aber auch im Luftverkehr. Das wäre ein Anreiz für mehr Pünktlichkeit", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dazu sei man mit dem Justizministerium im Gespräch. "Wir wollen, dass die Reisenden zufrieden sind. Und wenn mal etwas schiefgeht, weil ein Zug ausfällt oder es Verspätungen gibt, muss unbürokratisch entschädigt werden."

Scheuer hatte bei einem Krisentreffen mit der Bahn-Spitze im Januar auf zügige Verbesserungen für die Kunden gedrängt. 2018 war im Jahresdurchschnitt jeder vierte Fernzug der Deutschen Bahn verspätet. Der Konzern hatte Verbesserungen zugesagt, auch beim Service. Im vergangenen Jahr forderten rund 2,7 Millionen Bahnreisende Entschädigungen wegen Verspätungen – 50 Prozent mehr als 2017. Dafür zahlte der Konzern 53,6 Millionen Euro.



Scheuer zeigte sich gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erfreut, "dass die Menschen auf die Schiene umsteigen wollen". Die Bahn müsse dafür aber ausreichende Kapazitäten schaffen und für Pünktlichkeit sorgen. Dafür stellte der Minister auch mehr Bundesmittel in Aussicht. Ziel sei, dass Geld "intelligent auszugeben" und gleichzeitig wichtige Zukunftsinvestitionen zu ermöglichen.